Deniz yaşamı alarm veriyor! Akdeniz’de su sıcaklığı rekor kırdı

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Akdeniz’de geçen hafta ortalama yüzey sıcaklığının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 28.4 dereceye ulaştığı açıklandı. Tüm zamanların rekoru olarak gösterilen bu ölçüme yönelik Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ve European Greens uyarıda bulundu. TÜDAV'dan yapılan açıklamada, “Akdeniz'in ortalama yüzey suyu sıcaklığı daha önce hiç görülmemiş bir seviye olan 28.4 dereceye çıktı. Bu durum deniz yaşamını ciddi şekilde etkileyerek türlerin yok olmasına potansiyel olarak yol açabilir" denildi. European Greens ise “Bunun deniz yaşamı üzerinde önemli bir etkisi olacak ve türlerin kaybına yol açacaktır. Denizlerimizi ve okyanuslarımızı korumalıyız ve deniz biyoçeşitliliğini korumalıyız" açıklamasında bulundu.

İSTİLACI TÜRLER ÇOĞALACAK

TÜDAV Genel Sekreteri Dr. Sibel Sezer, Akdeniz havzasının iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ve etkilenecek sıcak noktalardan biri olduğunu belirterek, “Hem iklim değişikliği hem de yerel baskılarla denizlerimiz ciddi risk altında. İklim değişikliği sadece deniz yüzeyinde değil, derin denizi de her şeyi de etkileyen bir husus” dedi. Isının çok daha artacağını kaydeden Dr. Sezer, “İstilacı türler, doğal alanları dışındaki bir yere girip oradaki biyoçeşitliliği olumsuz etkiliyor. Bunlar gelince tabi bizim kendi yerel türlerimiz risk altında. Bu sıcaklık artışında yerel türlerin coğrafi dağılımı değişiyor. Yerli olmayan türler Akdeniz'e geliyor ve yerli türler risk altında oluyor. Denizanaları, aslan balığı, balonbalığı her yerde görülüyor artık" ifadelerini kullandı.

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BİR UYARI DADENİZANALARI İÇİN

İstilacı türlerden denizanalarını örnek veren Dr. Sibel Sezer, şu uyarılarda bulundu: “Denizanası zehirli olabilir, görünce hemen resim çekip bize gönderilmesini istiyoruz. Daha çok araştırma yapılması gerekiyor ve bizim veriye ihtiyacımız var. Denizanası artarsa turistleri yakar, maalesef artık Akdeniz ve Ege’de görülüyor. Turizm ve balıkçılık sektörleri etkilenebilir. İzleme ağı kurulmalı ve veri toplanmalı. Bilimsel çalışmalar artırılmalı ki olabilecek değişikliklere hazırlıklı olalım. Bunlar zaten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yapılan çalışmalar ama hızlandırılmalı ve denizlerin de içine katılması gerekiyor.”