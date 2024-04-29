×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Deniz taksi kanoya çarpmıştı... Kopan ayağı yerine dikildi

Güncelleme Tarihi:

#Neşe Yılmaz#Deniz Taksi#Kalamış
Deniz taksi kanoya çarpmıştı... Kopan ayağı yerine dikildi
Ali Rıza Akbulut
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 07:00

İSTANBUL Kalamış açıklarında önceki gün, denizde seyir halinde olan deniz taksisi, üzerinde 2 kadının bulunduğu kanoya çarptı.

Haberin Devamı

Çarpmanın etkisi ile 2 kadın denize düştü. Deniz taksinin pervanesi Neşe Yılmaz’ın (50) sol ayak bileğini tamamına yakın olacak şekilde kesti. Olay yerine yakın bir yelkenlideki vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan yaralı kadınlar daha sonra DAK-SAR (denizde arama kurtarma) ekipleri tarafından kıyıya getirildi.

YOĞUN BAKIMDA

Deniz suyu yutan Yılmaz, yoğun bakım servisine alındı. Akciğerlerini ve hava yolunu korumak için entübe edilen Yılmaz, aynı gün ameliyata alındı. Yapılan ameliyatla Yılmaz’ın bileğinin kesik kısmı dikildi. Ayağı bileğinden kesilen kısımdan dikilerek kurtarılmaya çalışılan Yılmaz’ın tedavisi, yoğun bakım servisinde devam ediyor. Deniz taksisinin çarpması sonucu kanodan denize düşen İranlı Rozita Einisarghin ise Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavisi beyin cerrahisi servisinde süren Rozita Einisarghin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan deniz taksisinin kaptanı Ahmet Özkan’ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 
Haberle ilgili daha fazlası:
#Neşe Yılmaz#Deniz Taksi#Kalamış

BAKMADAN GEÇME!