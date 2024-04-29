Deniz taksi kanoya çarpmıştı... Kopan ayağı yerine dikildi

Haberin Devamı

Çarpmanın etkisi ile 2 kadın denize düştü. Deniz taksinin pervanesi Neşe Yılmaz’ın (50) sol ayak bileğini tamamına yakın olacak şekilde kesti. Olay yerine yakın bir yelkenlideki vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan yaralı kadınlar daha sonra DAK-SAR (denizde arama kurtarma) ekipleri tarafından kıyıya getirildi.

YOĞUN BAKIMDA

Deniz suyu yutan Yılmaz, yoğun bakım servisine alındı. Akciğerlerini ve hava yolunu korumak için entübe edilen Yılmaz, aynı gün ameliyata alındı. Yapılan ameliyatla Yılmaz’ın bileğinin kesik kısmı dikildi. Ayağı bileğinden kesilen kısımdan dikilerek kurtarılmaya çalışılan Yılmaz’ın tedavisi, yoğun bakım servisinde devam ediyor. Deniz taksisinin çarpması sonucu kanodan denize düşen İranlı Rozita Einisarghin ise Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavisi beyin cerrahisi servisinde süren Rozita Einisarghin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan deniz taksisinin kaptanı Ahmet Özkan’ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.