Deniz otobüsünde panik anları: Yolcular baygınlık geçirdi! 'Kaptan, deniz depremi dedi'

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Avşa Adası'ndan dün saat 15.00'te Avcılar İDO İskelesi'ne hareket eden deniz otobüsü, Marmara Denizi'nin ortasında fırtınaya yakalandı. Dalgalar deniz otobüsünü döverken yolcular dalgaların etkisi ile fenalaştı.

Gemi kaptanı yolculara 4 kez sakin olmaları yolunda anons yapmak zorunda kaldı.

KAPTAN: 15 YILDIR İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM

Marmara Adası'na yanaşarak yolculuğuna devam eden kaptanın uyarıları etkili olmadı. Sürekli bulantı ile karşılaşan yolculardan 6'sı fenalaşırken, kaptan 1 saatlik rötar ardından deniz otobüsünü Avcılar'a ulaştırmayı başardı. Kaptan, son anonsunda 15 yıldan bu yana seferde olduğunu ilk kez böylesi bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

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Korku dolu anları anlatan bir yolcu, "Saat öğleden sonra 15.00 feribotuyla hareket ettik. Yaklaşık 15-20 dakika sonra yağmur ve fırtına başladı. 45 dakika bu fırtına sürdü. Kaptanın bize söylediği şuydu: Denizde bir kaçak oluşuyor. Tabiri caizse deniz depremi dedikleri bir şeymiş. 45 dakika sürdü bu dalgalanma. Ayılanlar oldu, bayılanlar oldu. 3 saat sürecek yolculuk 4 saat sürdü. Kaptan açıklama yaptı, '15 yıldır bu işi yapıyoruz ilk kez böyle bir şeyle karşılaştık' dedi. Millet perişan oldu, çoluk çocuk ağlıyor, kimisi kriz geçiriyor... Kıyamet günü gibi bir şeydi" ifadelerini kullandı.

Benzer durum Avşa Adası-Yenikapı seferinde de yaşandı. Aynı saatlerde Yenikapı'ya hareket eden deniz otobüsünün yolcuları da korku dolu yolculuk geçirirken, yüksek sesle dua edenler görüldü.