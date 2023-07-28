Kayıp kripto milyonerinin cesedi bavuldan çıktı... Kan donduran cinayet!

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Dünya Arjantin'den gelen görüntülerin şokunu yaşıyor.

Kayıp kripto milyoneri Fernando Pérez Algaba'nın akıbeti günler sonra belli oldu.

41 yaşındaki adamın cansız bedeni kırmızı renkli bir bavuldan çıktı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Buenos Aires'in Ingeniero Budge kasabasında bir dere kenarında oynayan çocukların bulduğu bavulun içinden vücut parçaları çıktı.

Çocukların ebeveynlerinin polisi araması üzerine bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı.

New York Post'ta yer alan habere göre, bavulun içinden kesilmiş kollar ve bacaklar çıktı.

El País'in bildirdiğine göre, Çarşamba günü yetkililer kayıp baş ve gövdeyi keşfettiler .

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Yapılan otopsi sonucu vücut parçalarının kayıplara karışan Algaba'ya ait olduğu anlaşıldı.

İlk inceleme sonrası 41 yaşındaki adamın vücudunun son derece profesyonel şekilde kesildiği belirlendi.

Henüz resmi bir açıklama olmasa da bu bulgu cinayet ihtimalini güçlendirdi.

Yine yerel basında çıkan haberlere göre, otopsi, kurbanın parçalanmadan önce üç kez vurulduğunu ortaya çıkardı.

Bir dönem pizza satıcılığı yapan fenomenin Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunuyordu.

Sosyal medya hesapları üzerinden kripto para reklamı yaparak milyoner olmuştu.

Barcelona'daki lüks hayat tarzı ile dikkat çeken 41 yaşındaki adamın cinayetten bir hafta önce Arjantin'e geldiği belirlendi.

Algaba'nın bir daire kiraladığı ve anahtarları 19 Temmuz'da teslim etmesi gerektiği, ancak mülk sahibinin ifadesine göre Algaba'ya günlerce ulaşılamadı.

Polis, Algaba'nın ölümüyle ilgili olarak bir zanlıyı tutukladı. Cinayetin ardındaki sebep belirsizliğini koruyor olsa da yetkililer, fenomenin sayısız borcu nedeniyle öldürüldüğünden şüpheleniyor.