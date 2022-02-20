Deniz Kuvvetlerine ait firkateynden helikoptere sıcak yakıt ikmali

MSB, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Gediz (F-495) firkateyninden, Deniz Kuvvetlerinin su üstü unsurlarına sıcak yakıt ikmali yapıldığı görüntüleri paylaştı. MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“Mavi Vatanımızın yılmaz bekçisi Deniz Kuvvetlerimize ait su üstü unsurlarının sıcak yakıt ikmalinden görüntüler.”
Mavi Vatanımızın yılmaz bekçisi Deniz Kuvvetlerimize ait su üstü unsurlarının sıcak yakıt ikmalinden görüntüler... pic.twitter.com/TS81K9cItT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 20, 2022