Deniz kaplumbağaları evlerine kavuştu

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Patara koyunda takip cihazı takılan üç deniz kaplumbağası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katıldığı etkinlikle doğal yaşam alanına bırakıldı.

Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı kapsamında gerçekleşen etkinlikte Denize Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum birer konuşma yaptı.

Ardından söz alan Emine Erdoğan, “Caretta carettalar denizlerin en nadir sakinleri” diyerek şöyle devam etti:

“Onlar dünyanın en eski şahitleri ama ne yazık ki nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Onları hayatta tutmamız lazım. Ekosistem için çok önemli rol oynuyorlar. Onları her türlü tehditten korumalıyız. Deniz kirliliğini önlemeli, denizleri plastikten mutlaka arındırmalıyız. Dünya hepimizin ortak evi. Deniz kirliliğiyle mücadele hepimizi ortak derdi olmalı. Bu kaplumbağalar geri döndüklerinde torunlarımız onları aynı hassasiyetle karşılayacaktır. Sürdürülebilir deniz ve kıyı temizliği bu canlılara borcumuzdur. Bugün kaplumbağalarımızdan birine Belkıs adını verdik. Ben de çip sayesinde onun takipçisi olacağım. Hepsinin yolu ve bahtı açık olsun diyorum.”

ÇİPLER TAKILDI, YOLCULUK BAŞLADI

Daha sonra tedavileri tamamlanan yetişkin üç deniz kaplumbağası takip amaçlı çipler takılarak denize bırakıldı. Ayrıca ihbarlar sonrasında denizde yaralı halde bulunan ve İztuzu DEKAMER merkezinde rehabilite edilen ve iyileşen yavru kaplumbağalar da denizle kavuştu. Program kapsamında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilciliği tarafından “Sudaki Yaşam Savunucusu” ilan edilen dünya serbest dalış rekortmeni olan Şahika Ercümen, caretta carettaların en önemli yumurtlama alanları arasında bulunan Muğla’nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı açığında dalış yaptı.

Emine Erdoğan’ın da desteklediği “Sıfır Atık Projesi”ne dikkati çekmek amacıyla dalış yapan Ercümen, yavru caretta carettaların ilk yolculuğuna şahitlik etti.