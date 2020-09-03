Demre'de denizdeki yaralı caretta caretta kurtarıldı

Demre ilçesinde, dün akşam Kekova turundan dönen yat kaptanı Osman Cengiz, denizde yaralı kaplumbağa gördü. Osman Cengiz bunun üzerine Çayağzı'ndaki doğa gönüllüsü Osman Keskin'e haber verdi. Osman Cengiz teknesiyle Osman Keskin'i alarak yaralı deniz kaplumbağasının bulunduğu bölgeye gitti. İki arkadaş yaralı deniz kaplumbağasını tekneye alarak Demre'nin Çayağzı Limanı'ndan karaya çıkardı. Daha sonra durum, Demre sahillerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve merkezi Antalya'da bulunan Likya Doğa Sporları Derneği (LİDOKS) adına caretta carettaları gözlemleyen ekibin başındaki Enes Kardaş'a haber verildi.

Enes Kardaş, Çayağzı Limanı'na gelerek yaralı deniz kaplumbağasını teslim aldı. Yaralı kaplumbağanın 15- 20 yaşında, 35- 40 kilogram ağırlığında, yaklaşık 35 santim boyunda genç bir yavru caretta caretta olduğu belirlendi. Bir yat motorunun pervanesinin çarpması sonucu, üst bölgesindeki kabuklarının parçalandığı tespit edildi. Enes Kardaş, durumu Doğa Korumu ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Finike Milli Parklar Şefliği'ne haber verdi. Finike'den gelen 2 kişilik ekip, yaralı caretta carettayı alarak, tedavi için Muğla'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürdü.

Osman Keskin, "Tekneci Osman Cengiz abimiz denizin ortasında caretta carettayı buldu. Bana haber verdi. Beraber buraya kadar getirdik. Buradan da gönüllülere haber verdik. Onlar da hastaneye ulaştı. Hastanede tedavisine devam edilecek" dedi.

LİDOKS gönüllüsü Enes Kardaş, "Gönüllü ekibimizle birlikte caretta carettayı teslim aldık. Sırt bölgesinde pervaneden oluşan ağır bir yara izi var. Tekneci arkadaşlara sesleniyorum. Caretta carettayı beslemeyin, kendi doğal ortamında beslensin. Caretta caretta buraya alıştığı için limanın etrafında sürekli dolaşıyor. Burada gezen jet skiler caretta carettalara ağır zarar veriyor. Caretta carettaların çok önemli üreme alanları Antalya'da bulunuyor. Antalya bölgesinde bir tedavi merkezi kurulmalı" diye konuştu.