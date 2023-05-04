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Demirtaş'tan 'Kılıçdaroğlu' paylaşımı: Benim oyum sizedir

Güncelleme Tarihi:

#Selahattin Demirtaş#Kemal Kılıçdaroğlu#Cumhurbaşkanlığı
Demirtaştan Kılıçdaroğlu paylaşımı: Benim oyum sizedir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 08:35

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ilan etti. Demirtaş, mesajında "Benim oyum sizedir" ifadelerini kullandı.

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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından avukatları aracılığıyla yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Forsu ile olan fotoğrafını paylaşarak desteğini açıklayan Demirtaş, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Allah yolunuzu açık etsin. Ayrışmayı bitireceğinize, toplumsal barışı sağlayacağınıza, Türkiye'yi refaha, huzura kavuşturacağınıza yürekten inanıyorum. Benim oyum sizedir, Sayın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu. Güçlü Meclis, dürüst Cumhurbaşkanı için, 1 oy Yeşil Sol Parti'ye 1 oy Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'na."

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