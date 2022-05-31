Demirtaş’tan 6’lı masaya tepki: Voltranı oluşturamadınız

Haberin Devamı

Muhalefetin liderlerini özenle takip ettiğini belirten Demirtaş, “Söylemlerini, eylemlerini, söylemediklerini; mimiklerinden beden dillerine kadar tüm hareketlerini analiz etmeye çalışıyorum” dedi.

Yüzde 70’lik bir kitlenin değişimden yana olduğunu ve muhalefetten çözüm beklediğini belirten Demirtaş şunları yazdı: “Peki muhalefet bu yüzde 70’lik kitleye ne diyor? İşte sorun da burada. Henüz derli toplu şekilde bir arada duracak ve ortak bir söylem üretip ortak bir sloganda ‘Voltran’ı oluşturamadıkları için aslında hiçbir şey söylemiyorlar. O kadar çok ve gereksiz şeyi tam bir kakafoni şeklinde söylüyorlar ki, sonuçta hiçbir şey söyleyememiş oluyorlar. Kendimi bazen kararsız bir seçmenin yerine koyarak liderleri veya parti sözcülerini izliyorum. Acaba hangisi beni ikna edecek diye objektif bir şekilde düşünmeye çalışıyorum. Mesela aylık gelirim ortalama bir memur maaşı, kira ödüyorum, kredi kartı borçlarım birikiyor, sürekli gıda ve giyim harcamalarımızdan kısarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Çocuklarım var, onların geleceklerini düşünmek zorundayım. Bu reel durum ve çaresiz ruh halimle, kurtuluş nerede diye partilere bakıyorum. Sade bir çözüm yolu duymak ve ikna olmak istiyorum. Bu durumda muhalefeti izliyorum.

Haberin Devamı

İKİ CUMHURBAŞKANI BİR BAŞBAKAN

Muhalefet bu seçimde iki cumhurbaşkanı, bir başbakan ve 1301 vekil çıkarabilecekken iktidar ise bir cumhurbaşkanı ve 500 vekil çıkaracak. Demokrasimiz açısından kıvanç duyulacak bir tablo. Böylece tek adam sistemi de çökmüş oluyor tabii. Çünkü ülkeyi üç cumhurbaşkanı, bir başbakan ve 1801 vekil birlikte yönetecek.

UTANMIYOR MUSUNUZ

Tek bir soruyla bitireyim. Şu perişan haldeki on milyonlara bakıp da hiç mi utanmıyorsunuz? Ben siyasetçi olarak çok mahcubum, hapiste bile utanıyorum. Meğer siz kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız. Lütfen artık kendinize gelin. Durumun vahametine ve ciddiyetine uygun bir duruşla ortak ve somut bir mesajda buluşup memleketi uçurumun dibinden çıkarın. Sorumluluk da vebal de hepinizdedir. Biliyorum, yapabilirsiniz.”

Haberin Devamı

‘VOLTRAN’I OLUŞTURALIM





1980’li yıllarda televizyonda yayınlanan çizgi filmde, 5 aslan robot birleşerek, dev robot ‘Voltran’ı oluşturuyordu. 5 robot böylece daha güçlü bir dev robota dönüşerek düşmanlarını alt ediyordu. Çizgi filmdeki, 5 robotun ‘Voltran’ı oluşturalım’ repliği takım çalışması ve uyum anlamında o yıllardan bugüne hala kullanılıyor.