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Demirören Şirketler Grubu'ndan asılsız iddiaya 5 kuruşluk dava!

#Demirören Şirketler Grubu#DAVA#Manipülasyon
Demirören Şirketler Grubundan asılsız iddiaya 5 kuruşluk dava

Demirören Şirketler Grubu, gercekgundem isimli internet sitesinde 21 Ocak 2021 günü yayınlanan, amacının manipülasyon ve itibar suikastı olduğu açık olan "sözde haber" nedeniyle 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

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Demirören Şirketler Grubu hakkında, adı geçen internet sitesinde Fırat Fıstık imzasıyla kaleme alınan iddialar, tamamen yalan, hukuka ve hakkaniyete aykırı, iftira niteliğinde, şirketin itibarını zedeleme ve zarar verme amacı taşımaktadır.

Bu internet sitesinin hiçbir kaynağa dayanmayan, manipülasyon yaratacağını düşündüğü gerçek dışı, "dedikodu" nitelikli içerikleri, gündem oluşturma çabasıyla kullandıkları görülmektedir. Bunun son örneği Demirören Şirketler Grubu hedefe alınarak servis edilmiştir.
Kamuoyunda manipülasyon yaratmak amacıyla yayınlanan yanıltıcı haber, aynen alıntılanmak suretiyle birçok internet sitesinde de doğruluğu teyid edilmeden yayınlanmış ve bu suretle de gerçek dışı iddia, isnat ve iftiralar daha geniş kitlelere yayılmıştır.

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TARAFIMIZA YÖNELTİLEN İDDİALARIN TAMAMI YALAN, ASILSIZ VE HUKUKA AYKIRIDIR.

Demirören Şirketler Grubu, aleyhinde yapılan tüm karalama kampanyalarına ve aleyhteki algı yönetim çalışmalarına karşı bugüne dek gösterdiği ilkeli duruşu bundan sonra da aynı şekilde sürdürecektir.

Demirören Şirketler Grubu'nun ticari itibarı zedelenmeye çalışıldığı, kişilik hakları ağır bir surette ihlal edildiğinden adı geçen internet sitesine 5 kuruşluk tazminat davası açılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur

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#Demirören Şirketler Grubu#DAVA#Manipülasyon

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