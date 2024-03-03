Demirören MTAL’de LGS provası

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Gelecek yıl liseli olacak öğrenciler için geri sayım başladı. 2 Haziran Pazar günü yapılacak LGS oturumlarında ter dökecek öğrencilere yönelik Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde deneme sınavı yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına göre hazırlanan 90 soruluk sınavda 43 öğrenci LGS provası yaptı. Heyecanlı olduklarını söyleyen öğrenciler, LGS’den yüksek puan alarak Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okumak istediklerini dile getirdi.

BAŞARI DÜZEYLERİ YÜKSEK ÖĞRENCİLER

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, “Deneme sınavına giren öğrencilerin başarı düzeyleri yüksek. Hem okulumuzu gezmek hem de imkânlarımıza yönelik bilgi almak istediler. Bizi her yıl Türkiye’nin her yerinden başarılı öğrenciler tercih ediyor. Bu yıl da sadece akademik olarak değil sosyal, kültürel ve sportif anlamda nitelikli öğrencileri okulumuzda ağırlayacağımızı düşünüyoruz” dedi.

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İSTANBUL’DAKİ İYİ OKULLARDAN BİRİ

Sınavı düzenleyen kurumun eğitim koordinatörü Harun Yılmaz da şunları söyledi: “Burası İstanbul’daki iyi okullardan biri; öğrenciler içerisini görsün, tercihini ona göre yapsın istedik. Burası öğrencilerin güvenebileceği bir okul. Sınavda yüzde 1’lik dilime giren öğrencilerimizin buraya gönül rahatlığıyla gelebileceğini düşüyorum.” (DHA)

ŞAMPİYON ADAYLARI: TERCİHİMİZ BURASI

Deneme sınavına giren öğrenciler daha sonra Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni gezerek bilgi aldı. Öğrencilerden Berra Türk, “LGS’de güzel bir puan alıp burada okumak istiyorum. Mesleki hedefim uçak mühendisi olmak. LGS’de full çekmeyi hedefliyorum” dedi. Yalçın Kayra Çalı da “LGS’de full yapmak istiyorum. Okul olarak ya Galatasaray Lisesi ya da burada okumayı hedefliyorum. Uçak mühendisliği okumayı amaçlıyorum” diye konuştu. Nil Derin de “İmkânları çok fazla olduğu için burada okumak istiyorum” dedi.