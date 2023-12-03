Demirören Medya'ya bir ödül daha! TV Grup Başkanı Murat Yancı layık görüldü

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Uluslararası 4'üncü Sivas Enleri Aşık Veysel Ödülleri sahiplerini buldu. Törende bir ödülde Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı'ya verildi.
Sivas Bileşenleri Konseyi tarafından Sivas'ın En’leri Ödül Töreni'nin bu yıl 4'üncüsü düzenlendi. İstanbul Esenler Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen törene katılım yoğundu.
Yılın En Başarılı Televizyon Yöneticisi Ödülü, Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı'ya verildi. Yancı adına ödülü, CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ aldı.
Törende birçok alanda başarılarıyla öne çıkan ve ödüle layık görülen Sivaslı 58 isim ödüllendirildi.