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Demirören Medya’ya 4 ödül

#Trafik Medya Ödülleri#Demirören Medya#Murat Yancı
Demirören Medya’ya 4 ödül

Trafik Medya Ödülleri, İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

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Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ve CNN TÜRK Ana Haber Spikeri Fulya Kalfa da ödüle layık görüldü. CNN TÜRK trafiğe vurgu yapan en iyi haber kanalı kategorisinde ödüllendirildi. Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Yargı’ ve sabah programı ‘Neler Oluyor Hayatta’ da ödüle layık görüldü.

Ödülleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçici kurul üyeleriyle birlikte verdi. Bakan Soylu, “Trafik kazaları nedeniyle hiç kimsenin ölmediği, kalıcı hasar görecek şekilde yaralanmadığı bir Türkiye’yi vizyon olarak belirledik” dedi.

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#Trafik Medya Ödülleri#Demirören Medya#Murat Yancı

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