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Demirören Medya ve Teknoloji MTAL geleceğin iletişimcilerini bekliyor

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#Demirören Medya Ve Teknoloji MTAL#İletişim#Medya
Demirören Medya ve Teknoloji MTAL geleceğin iletişimcilerini bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 07:00

Türkiye’nin ilk ve tek medya lisesi Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), geleceğin iletişimci ve medyacılarına kapılarını açıyor.

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Demirören Medya ve Teknoloji MTAL’de öğrenciler, mesleğin duayenleri ve sektörün tanınmış profesyonel isimleriyle derse girerek günümüzün ve geleceğin medyasını şekillendirmek üzere yetiştiriliyor.

DUAYENLERDEN DERS

Öğrenciler Hürriyet, Milliyet, CNN Türk, DHA, Kanal D, Posta, Fanatik ve D-Smart gibi kurumlarda, sektör içerisinde öğrenme imkânına sahip oluyor. Gazetecilik ve Radyo-Televizyon olmak üzere iki bölümü olan lisede; basılıdan dijital medyaya, televizyondan pod-cast’e, sosyal medyadan YouTube’a her alanda dünya standartlarında çağdaş eğitim veriliyor.

Demirören Medya ve Teknoloji MTAL geleceğin iletişimcilerini bekliyor

AB ÜLKELERİNDE STAJ İMKÂNI

18 kişilik sınıflarda, ilk yıl anadili İngilizce olan öğretmenlerden eğitim alan öğrenciler aynı yıl ikinci yabancı dili de öğrenmeye başlıyor. Uluslararası denklik programlarıyla da işbirliği yapan okul, öğrencilere Avrupa Birliği (AB) akreditasyon programları kapsamında mesleki stajlarının büyük bir kısmını AB ülkelerinde gerçekleştirme imkânı sunuyor. Lisenin özel ve alanında tek müfredatı öğrencilerin Türkiye’nin ve dünyanın en iyi üniversitelerinde öğrenim görmelerini sağlayacak şekilde robotik kodlama, yapay zekâ gibi derslerle geliştirilmeye devam ediliyor. Ayrıca okuldaki AR-GE merkezinde, arttırılmış sanal gerçeklik ve metaverse, dijital medya ve ‘yeni gazetecilik’ üzerine projelerin de geliştirilmesi için imkânlar sağlanıyor.

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TÜM İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR

- İstanbul dışından okul tercih edenler için yurt imkânı sunulurken, öğrencilerin yemekleri, servisleri, tüm kaynak kitapları ve okul kıyafetleri Demirören Medya tarafından karşılanıyor. Demirören Medya ve Teknoloji MTAL, başarılı öğrencilerine burs imkânı da sağlıyor. Demirören Medya içindeki Türkiye’nin en büyük medya markalarında istihdam olanağı da sunuyor.

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#Demirören Medya Ve Teknoloji MTAL#İletişim#Medya