Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni öğrencilerini bekliyor

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Türkiye'nin en büyük medya grubu bünyesinde eğitim vererek bir ilkin hayata geçirildiği Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, mesleğin duayenleri ve sektörün tanınmış profesyonel isimleriyle derse girerek günümüzün ve geleceğin medyasını şekillendirecek şekilde hazırlanıyorlar. Hürriyet, Milliyet, CNN Türk, DHA, Kanal D, Posta, Fanatik ve D-Smart gibi kurumlarda, sektör içerisinde öğrenme imkânına sahip olan liseliler; Doğan Hızlan ve İlber Ortaylı gibi duayen isimlerle buluşup edebiyat ve tarih üzerine yaptıkları sohbetlerle benzeri olmayan bir eğitim alma imkânı yakalıyor. Gazetecilik ve Radyo-Televizyon olmak üzere iki bölümü olan lisede öğrenciler, basılıdan dijital medyaya, televizyondan podcast'e, sosyal medyadan Youtube'a her alanda kapsamlı bir müfredatla dünya standartlarında çağdaş eğitim alıyor.

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18 kişilik sınıflarda sektöre özel dersler 18 kişilik sınıflarda, ilk yıl İngilizce hazırlık sınıfında, ana dili İngilizce olan öğretmenlerden eğitim alan öğrenciler aynı yıl ikinci yabancı dili de öğrenmeye başlıyor. Hazırlık sınıfı sonrasında gazetecilik bölümünde; haber toplama ve yazma, editörlük, haber fotoğrafçılığı, redaksiyon, medya tarihi, mizanpaj, gazetecilik etiği gibi derslerle birlikte web ara yüzü tasarımı, sosyal medya içerik üretimi, dijital medya editörlüğü, kurgu ve seslendirme dersleri de yer alıyor. Radyo-Televizyon alanındaysa haber toplama ve hazırlama, muhabirlik gibi derslerin yanı sıra televizyon programcılığı, dijital medyada görsel medya üretimi, kameramanlık, animasyon, nesne canlandırma, kısa film, görsel efekt teknikleri, senaryo, sinema tarihi, kamera ses ve ışık uygulamaları, diksiyon gibi dersleri yine sektörün önde gelen isimleri anlatıyor.

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Uluslararası denklik programları İlk yıl toplam 30 öğrenci kabul eden okul, dünya standardında eğitim vermek için çeşitli uluslararası denklik programlarıyla da iş birliği yapıyor. Öğrenciler Avrupa Birliği akreditasyon programları kapsamında mesleki stajlarının büyük bir kısmını Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde gerçekleştirme imkânı sunuluyor. Ayrıca 12’nci sınıf öğrencilerine, yurtiçi ya da yurtdışında üniversite eğitimi alabilmeleri için özel bir üniversite hazırlık programı da uygulanması planlanıyor.

Yenilenen özel müfredat ve AR-GE merkezi Lisenin özel ve alanında tek müfredatı; öğrencilerin Türkiye’nin ve dünyanın en iyi üniversitelerinde öğrenim görmelerini sağlayacak şekilde geliştirilmeye devam ediyor. Bu yıl Robotik Kodlama, Medyada Siber Güvenlik, Yapay Zekâ gibi teknoloji üzerine derslerin eklendiği müfredatta; öğrencilerin akademik başarılarının garantilenmesi için de diğer mesleki ve teknik liselerinden farklı olarak, matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi dersler mezuniyete dek verilmeye devam edecek. Ayrıca okuldaki AR-GE merkezinde arttırılmış sanal gerçeklik ve metaverse, dijital medya ve 'yeni' gazetecilik üzerine projelerin de geliştirilmesi için imkanlar sağlanıyor.

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Yenilenen bu özel müfredatla öğrenciler; iki yabancı dil bilen, küreselleşen dünyada sosyal, siyasal ve ekonomik dinamikleri anlayan, yorumlayabilen, çağın gerektirdiği teknolojik alt yapıya sahip, günümüzün mesleki gerekliliklerini yerine getiren bireyler olarak mezun oluyor.

Servis, yurt, yemek, kitap ve kıyafet imkânı, burs ve istihdam olanağı İstanbul dışından okulu tercih edecek öğrenciler için de yurt imkânı sunulurken, öğrencilerin yemek ve servisleriyle tüm kaynak kitapları ve okul kıyafetleri Demirören Medya tarafından karşılanıyor. Medya eğitimi için gerekli teknik olanaklar da okul içinde ücretsiz olarak sağlanıyor. Liseliler, Demirören Medya'nın stüdyo, kamera gibi olanaklarından da faydalanırken, özel atölye çalışmalarına da katılabiliyor. Ayrıca Demirören Medya MTAL, başarılı öğrencilerine burs imkânı sağlarken Demirören Medya içindeki Türkiye'nin en büyük medya markalarında istihdam olanağı da sunuyor.

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İlk yılda başarılara imza atıldı Öğrenciler 2023 yılında FIRST Robotics Competition Türkiye (FRC) yarışmasına katılan robotik takımı finallere kalarak büyük bir başarı elde etti. 2024 yılında Amerika’da yapılacak robotik yarışmasında ülkemizi temsil edecekler. Ayrıca lisede uzman Matematik ve Bilim Olimpiyatları koordinatörleri ve Oxford’lu öğretmenlerle kurulan matematik ve bilim olimpiyatları takımı hazırlıklarını sürdürüyor. Böylece öğrenciler pratik düşünme, problem çözme, yenilikçi düşünme becerilerini geliştirecek çalışmalar yapıyor.