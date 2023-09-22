Demirören Medya Lisesi öğrencileri Madame Tussauds Müzesi’ni ziyaret etti

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Demirören Medya Lisesi, öğrencilerinin eğitimde yakaladıkları başarıyı sosyal ve kültürel alanda da devam ettirebilmesi için müze gezisi düzenledi. 70’den fazla yıldızın balmumu heykelini görmek için liseden otobüs ile yola çıkan öğrenciler, müze girişinde bulunan Atatürk’ün balmumu heykeli, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan, Neşet Ertaş, Barış Manço ve Zeki Müren gibi tarihi figürlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Brad Pitt, Angelina Jolie, Julia Roberts, Leonardo Di Caprio gibi birçok öğrencinin ilgisini çeken dünyaca ünlü oyuncular da müzede yer alırken futbolcu Cristiano Ronaldo, Neymar da ziyaretçilerle buluşuyor.

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“BİZİM İÇİN DE ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN DE ÇOK FARKLI BİR DENEYİM OLDU”

Farklı bir etkinlik yapmak istedikleri için öğrencilerle müzeye geldiklerini söyleyen Demirören Medya Lisesi’nin tarih öğretmeni Zülfühan Yıldız Ünlü, “Lisemizin tarihi yerlere gezi düzenleme gibi daha birçok projesi de var ama bugün geldiğimiz yer çok renkli bir yer oldu. Hem bizim hem de öğrencilerimiz için çok farklı bir deneyim oldu. Fotoğraflar çektik, eğlendik, gayet keyifliydi. Ayrıca, bu yıl dahil olduğum okulumuzun açılmasının üstünden daha iki hafta geçmiş olmasına rağmen çocukların birbirleriyle ve hocalarıyla iletişimi çok iyi. Sosyalliğe oldukça fazla açıklar. Bizim de onlardan alacağımız şeyler olduğunu görüyorum” dedi.

“DÜNYACA ÜNLÜ BİRÇOK SANATÇI BURADA YER ALIYOR”

Bu yıl Demirören Medya Lisesi’ne 494 puanla birincilikle yerleşen Elif Sultan Çalışkan ise “Bu okulu tercih etmemdeki önemli etkenlerden biri, okulun sosyal etkinliklere çok fazla önem veriyor olmasıydı. Buraya geldiğinizde oyuncu, aktör, kameraman olacaksınız diye bir şey yok; fizik, kimya, matematik gibi alanlara da çok önem veriyorlar. Burası aynı zamanda yazılım, robotik kodlama etkinliklerine katılan bir okul. Derslerimiz çok eğlenceli geçiyor ki zaten sınıflardaki öğrenci sayısı da az olduğu için arkadaştan daha çok bir aile ortamında gibiyiz. Sürekli hep beraberiz ve hiçbir zaman sıkılmıyoruz” şeklinde konuştu.

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Müzenin bu kadar güzel bir yer olabileceğini düşünmediğini de belirten Çalışkan, “Müzede sadece Türkiye’deki ünlülerin olacağını düşünüyordum ama tüm dünyaca ünlü birçok sanatçı yer alıyor. Işıklandırmaları, renklendirmeleri ve müzikleriyle gerçekten çok güzel bir yer” dedi.

“GÜNLERİMİZ ÇOK EĞLENCELİ GEÇİYOR, BU OKULA GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Öğrencilerden Elvin Berra Tekeli de “Okulumuz çok güzel, verdiği eğitim çok kaliteli. Bu yüzden tüm övgüleri hak ediyor. Bizi etkinlikler düzenleyerek sosyal alanda da çok güzel etkiliyorlar. Günlerimiz çok eğlenceli geçiyor, bu okula geldiğim için çok mutluyum. Bugün de müzede çok eğlenceli bir gün geçirdik, umarım hep böyle gezilerimiz olur. Neredeyse tüm ünlülerle fotoğraf çekindim ama her zaman olduğu gibi benim favorim Johnny Depp oldu” ifadelerini kullandı.

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“GEZİ BEKLEDİĞİMDEN DAHA FAZLA GÜZELDİ”

Liseye 435 puanla yerleşen Şeval Aktepe ise “Gezi beklediğimden daha fazla güzeldi, çok mutlu oldum. Bihter Ziyagil ve Leonardo Di Caprio’yu da çok seviyorum o yüzden çok memnun oldum” dedi.

Demirören Medya Lisesi öğrencilerinin sosyal ve kültürel aktivite planlamaları kapsamında ziyaret ettikleri Madame Tussauds Müzesi’nden sonra öğrenciler, 24 Eylül Pazar günü de 1923 Müzikal Tiyatro Oyunu’nu izlemeye gidecek.