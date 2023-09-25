Demirören Medya Lisesi öğrencileri ‘1923’ müzikalini izledi

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2023-2024 eğitim öğretim sürecinin başlaması ile öğrencilerini oryantasyon sürecine alan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), öğrencileri için çeşitli kültürel geziler ve aktiviteler düzenlemeye devam ediyor. İlk olarak Taksim İstiklal Caddesi’nde bulunan Madam Tussauds’u gezen öğrenciler, bu kez de 24 Eylül’de Zorlu Performans Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘1923’ müzikalini izledi.

4 ARKADAŞ KENDİLERİNİ BİR ANDA BANDIRMA VAPURU’NDA BULUYOR

Cumhuriyetin 100’üncü yılında, günümüzden tarihe müzikal yolculuk yaptıran ‘1923’; Kurtuluş Savaşı Müzesi’ne yapılan okul gezisi sırasında ortadan kaybolan dört arkadaşın kendilerini bir anda Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapuru’nda bulmasıyla başlıyor. Bandırma’yı sarsan dalgalardan Meclis’in açılışına, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in ilanına uzanan oyun, bir taraftan öğrencileri tarih hakkında bilgilendirdi bir taraftan da onlara duygulu anlar yaşattı.

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“CUMHURİYETİ EN GÜZEL ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ”

Öğrencilerle müzikali izleyen Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atila Ertoğan, “Harika bir oyundu. Milli Mücadelemizin başlangıcından Cumhuriyetimizin ilanına kadar destansı mücadeleyi ve Kurtuluş Savaşı sürecimizi en güzel anlatımıyla bugün izlemiş olduk. Çok etkilendik, gözyaşlarımızı tutamadık. Çocuklarımız için de harika bir tecrübe oldu. Hem Cumhuriyetin çocukları olduğumuz için bu ülkede yaşadığımız için hem de yine ileride Cumhuriyetimizi en güzel şekilde temsil edeceğimiz için de çok gururluyuz” açıklaması yaptı.

“ŞEHİR DIŞINDAN GELEN ÖĞRENCİLERİMİZ İSTANBUL’U TANISIN İSTEDİK”

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Geçen hafta, oryantasyon haftaları olduğunu belirten Ertoğan sözlerine şunları ekledi:

“Geçen haftayı biraz daha okulumuzun içinde, birbirimizi tanımaya ayırdık. Daha sonrasında yine Demirören Medya Center'ın; DHA, Kanal D, CNN Türk, Hürriyet, Milliyet, Radyo D gibi tüm unsurlarını öğrencilerimizle gezme imkanı gördük. Stüdyolarını gezdik. Oraların çalışanlarıyla, duayenlerle sohbet ettik. Türkiye'nin her yerinden öğrenci alıyoruz. Şehir dışından okulumuza gelen çok öğrencimiz var. Haliyle onlar da İstanbul'u tanısın istedik. Aynı zamanda hem birbirimizle kaynaşmak hem de İstanbul'u tanımak hem de sosyal kültürel anlamda gelişmelerine destek olmak istedik.”

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“KENDİMİ OYUNUN İÇİNDE HİSSETTİM”

Lisenin hazırlık sınıfında okuyan Defne Akyel, “Oyun zaten 100’üncü yıla özel çok güzeldi ve gerek ışıklandırması gerekse kadrosuyla heyecan vericiydi. Özellikle izlerken duygulandığım sahneler çok fazla oldu. Çok gerçekçi oynamıştı ve sanki ben oradaymışım da beraber 100’üncü yılını kutluyormuşum gibi hissettim. Tarihim hakkında şey öğrendim. Bu hafta bir de Madam Tussauds’a gittik. Atamızı, Fatih Sultan Mehmet ve diğer ünlü kişilerin heykellerini görüp onlarla fotoğraf çekinebildik. Okulumuz sunduğu olanaklar olarak zaten çok iyi. Her yere bizi götürüyorlar. Bunun bize kültürel olarak çok fazla katkısı oluyor. Mesela bilmediğimiz, öğrenmediğimiz şeyler veya daha öncesinde gitmediğimiz yerlere götürme şansı oluyor. Ben yurtta kalıyorum. İSTANBUL'a ilk defa geliyor burada ilk defa öğrenim hayatı görüyorum. Ve geziler sayesinde İstanbul'u çok rahat gezebiliyorum” dedi.

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“İZLERKEN AĞLAYAN ARKADAŞLARIM OLDU”

Kerem Aslan ise duygularını, “Cumhuriyet’in 100’üncü yılında, bu tarz yere gelmek okul olarak bizi çok mutlu etti. Kerem Alışık gibi bir usta bir oyuncudan böyle bir oyunu izlemek beni çok çok mutlu etti. Aslında duygulandım biraz ve arkadaşlarımızla ağlayanlar oldu. Çok duygusal bir hikayeydi” şeklinde ifade etti.

"UMARIZ DAHA FAZLA KÜLTÜREL ETKİNLİĞE GİDERİZ”

Yine hazırlık sınıfı öğrencisi Melek Nisa Aydın da “Müzikal çok güzeldi. İzlerken tüylerim diken diken oldu. Çok etki bıraktı bence. Tarihi bayağı iyi öğrendim. Bilmediğim şeyleri de öğrendim. Bazen gözlerimin dolduğu yerler oldu. Çok iyilerdi, gerçekten mükemmeldi. Bu hafta gerçekten çok güzel şeyler kattı bana. Okulumun kültürel gezileri de çok eğlenceli ve çok güzel geçiyor. Umarım daha fazla şeyler de yapacağız gibi duruyor” dedi.

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“TARİHİMİZLE GURUR DUYUYORUZ”

Okula eğitim görmek için 492 puanla Mersin’den gelen Eda Nur Püsküllü ise şunları söyledi:

“Oyun çok eğlenceliydi. Tarihimizi çok iyi anlatıyordu. Gerçekten tüyler ürperticiydi. Tarihimizde gurur duyuyoruz. Tarihimizi bize çok çok güzel anlatmışlar. Cumhuriyetin ilanındaki o coşku çok etkileyiciydi.”