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Demirören Holding'den açıklama: Bankalara 1,3 milyar dolar ödenmiştir

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#Demirören Holding#Ziraat Bankası#FYYS
Demirören Holdingden açıklama: Bankalara 1,3 milyar dolar ödenmiştir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 10:32

Demirören Holding'den kamuoyuna açıklama yapıldı. Holding'in, tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği vurgulanan açıklamada "2020 yılından bu yana bankalara 1,3 milyar dolar ödenmiştir. Son olarak Demirören Medya’nın Ziraat Bankası’na olan FYYS kapsamındaki borcunun 90 milyon dolarlık taksidi ödenmiştir" denildi.

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Demirören Holding'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye’nin köklü firmalarından olan Demirören Holding 1957’den bu yana güvenin sembolü oldu. Kamuoyunun bilmesini isteriz ki Demirören Holding tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş, getirmeye de devam edecektir.

2020 yılından bu yana bankalara 1,3 milyar dolar ödenmiştir. Son olarak Demirören Medya’nın Ziraat Bankası’na olan FYYS kapsamındaki borcunun 90 milyon dolarlık taksidi ödenmiştir.

Demirören Holding olarak bundan sonra da güven temsili olmayı ve ülkemize yatırım yapmayı sürdüreceğiz.

Basına ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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#Demirören Holding#Ziraat Bankası#FYYS

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