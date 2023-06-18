Demirel güllerle anıldı

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Törene Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Vali Aydın Baruş, Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Hasan Basri Sönmez ve Hikmet Yalım Halıcı, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, adli ve askeri erkân, eski bakan ve milletvekilleri, Demirel Ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.