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Demirel güllerle anıldı

Güncelleme Tarihi:

#Süleyman Demirel#Cumhurbaşkanı#Cumhurbaşkanlığı
Demirel güllerle anıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 07:00

17 Haziran 2015’te hayatını kaybeden 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının 8’inci yılında İslamköy Çalca Tepe’deki anıtmezarı başında törenle anıldı. Tören için Demirel’in kabrinin çevresi Isparta gülleriyle süslendi.

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Törene Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Vali Aydın Baruş, Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Hasan Basri Sönmez ve Hikmet Yalım Halıcı, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, adli ve askeri erkân, eski bakan ve milletvekilleri, Demirel Ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Demirel güllerle anıldı

Süleyman Demirel

 

 

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#Süleyman Demirel#Cumhurbaşkanı#Cumhurbaşkanlığı

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