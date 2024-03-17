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DEM Parti’nin Nevruz kutlamasında 75 kişi gözaltına alındı

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#DEM Parti#Nevruz#Gözaltı
DEM Parti’nin Nevruz kutlamasında 75 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 21:17

DEM Parti tarafından Yenikapı’da alanında düzenlenen Nevruz kutlamasında çıkan olaylar nedeniyle toplam 75 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada gözaltına alınanlar arasında ’Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan aranan 2 kişinin de olduğu belirtildi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından Yenikapı’da ’Şimdi Özgürlük Zamanı’ konulu Nevruz Kutlaması sırasında olaylar çıktı.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Söz konusu etkinlik nedeniyle alan ve çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında; Etkinlik alanındaki kule üzerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posteri açtığı tespit edilen M.A., Ş.A. ve Y.Ö. gözaltına alınmıştır. Alan çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında ise “terör örgütü propagandası yapmak" suçundan, arama kaydı bulunan M.K. ve M.B. adlı şahıslar gözaltına alınmıştır. Etkinlik alanı ve çevresinde “polise mukavemet gösteren, taşkınlık çıkaran, yasa dışı slogan atarak terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen" toplam 70 şahıs hakkında (15 Kadın, 55 Erkek) gözaltı işlemi uygulanmıştır. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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#DEM Parti#Nevruz#Gözaltı

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