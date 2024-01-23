DEM Parti’de Başak Demirtaş sürprizi

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31 Mart yerel seçimine doğru Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nde (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Başak Demirtaş’ın adı gündeme geldi.

Edirne Cezaevi’nde olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, genel seçimin ardından aktif siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Eşiyle cezaevinde görüşen Başak Demirtaş ise, Artıgerçek haber sitesine yaptığı açıklamada, İBB adaylığı konusunda, “Henüz DEM Parti’den bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak düşünebiliriz. Bu durumda birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul’da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz” dedi.

TEMELLİ: SÜRPRİZ OLDU

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “Benim için sürpriz oldu tabii. Daha önceden haberim yoktu çünkü. Önceden haberiniz yoksa, o sürprizdir” açıklamasını yaptı. Demirtaş’ın adaylığı konusunda ise Temelli, “Batıda bir aday havuzu oluşuyor. Tabii ki Başak Hanım’ın başvurması bizi sevindirici bir şey. Biz bu havuza herkesin başvurmasın istiyoruz, ama değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK’mız yapacaktır” dedi.

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DEM Parti, perşembe ve cuma günleri toplanacak Merkez Yürütme Kurulu’nda İstanbul ve Ankara adaylarını görüşecek. Demirtaş’ın düne kadar partiye resmi başvuru yapmadığı, ancak olası adaylığının MYK’da değerlendirileceği belirtildi. DEM Parti, İstanbul ve Ankara için aday havuzu oluşturdu. Demirtaş’ın çıkışına kadar DEM Parti’de İstanbul için Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve eski TİP milletvekili Barış Atay üzerinde değerlendirme yapılıyordu.

SEÇMEN İSTİYOR

İstanbul’da DEM Parti seçmeni üzerinde 10 gün önce yapılan kamuoyu araştırmasında partinin İstanbul’da aday çıkarmasını isteyenlerin oranı yüzde 69.6 olarak ölçüldü. Mevcut isimler arasından ise Başak Demirtaş yüzde 34.2 tercihle açık ara önde çıktı. Demirtaş’ı yüzde 26.5 oranla Sırrı Süreyya Önder takip etti.

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CHP’YLE GÜÇ BİRLİĞİ ARAYIŞI

Sezai Temelli, CHP ile yürütülen çalışmayla ilgili, “Bütün ihtimalleri komisyonumuz değerlendiriyor. Güç birliği ile kazanabileceğimiz yerler üzerinde bir yoğunlaşma olacaktır muhakkak. Karşılıklı komisyon çalışmalarımız sonucunda bunlar belirlenirse kamuoyuna açıklanacak. Güç birliği ile kazanılabilecek yerler üzerinde bir ortak çalışma neden olmasın” dedi.