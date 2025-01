Dem heyeti görüşmelerini tamamladı... 1. tur olumlu geçti

Haberin Devamı

İmralı Cezaevi’ndeki görüşmenin ardından parti liderlerini ziyaret eden DEM Parti heyeti, dün CHP, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi yönetimlerinden destek talebine şartlı da olsa olumlu karşılık aldı. DEM Partili Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve eski Mardın Belediye Başkanı Ahmet Türk’ten oluşan heyet dün Meclis’teki makamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

ÖZEL: KATKI SAĞLAYACAĞIZ

CHP Lideri, görüşmenin ardından şu açıklamayı yaptı: “Türkiye’nin 50 yıldır süren bir sorununu ortadan kaldırmak, annelerin gözünün yaşını dindirmek, yeni şehitlerimizle sarsılmamak, daha fazla kayıplar vermemek adına atılacak her türlü adıma CHP olarak katkı sağlayacağımızı ifade ettik. Bugüne kadarki ve bundan sonrasıyla ilgili beklentilerimizi, endişelerimizi, olumlu-olumsuz gördüğümüz yönleri, eleştirilerimizi büyük bir açıklıkla dile getirdik. Bundan sonraki süreçte atılacak tüm adımlar için Meclis’te tüm siyasi partilerin içinde olduğu güçlü bir komisyon çalışmasına ihtiyaç olduğunu açık yüreklilikle ifade ettik. Bundan sonra Türkiye’nin barışına yönelik atılacak adımlarda hiçbir siyasi çıkar, pazarlık, beklenti olmaksızın, esas olanın Türkiye’deki bütün vatandaşların hep birlikte gelecek umutlarını yükseltmek, akan gözyaşlarını durdurmak, kanı durdurmak noktasında ifade edilen iradeyi önemsiyoruz. Ayrıca ‘Acaba bu iş bir anayasa değişikliğinin ilk adımları mıdır?’ gibi bir noktada da bu ihtimali tamamen dışlayan bir sürecin içinde olunması gerektiği noktasındaki mutabakatımızı da memnuniyetle görmüş noktadayız.”

ÖNDER: İTİRAZLAR ANLAMLI

DEM Partili Önder de Özel’in “önerileri, katkıları ve endişelerini dinlediklerini” belirtti: “Hepsi birbirinden kıymetliydi. Özellikle endişe ve itirazlar bizim açımızdan verilen destekler kadar, hatta ondan daha fazla anlamlı. Çünkü bu dar bir kesimin siyasi bir manevrası değil, bütün toplumun geleceğini ilgilendiriyor. Çünkü evlatlarımıza, torunlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var, bu borcumuzdan kaçamayız.”

BABACAN: YENİ BİR İKLİM VAR

Heyet daha sonra DEVA Partisi Genel Merkezi’nde Genel Başkan Ali Babacan ve Genel Başkan Yardımcıları Sadullah Ergin, Emin Ekmen, İbrahim Çanakçı ile Ali İhsan Merdanoğlu’dan oluşan heyetle bir araya geldi. Babacan da destek açıklaması yaptı: “1 Ekim’den bu yana ülkemizde artık yeni bir iklim var. Türkiye’nin sorunlarının meşru çözüm zemini demokratik siyasettir. Çözüm amacıyla yapılacak her bir samimi adımın arkasında oluruz. Bugüne kadar Sayın Erdoğan’ın bu konunun neresinde durduğunu henüz net olarak görmüş değiliz. Erdoğan’ın kendi durduğu noktayı da bir an önce netleştirmesi gerekir.” Önder de DEVA Partisi’nde büyük “hüsnükabul gördüklerini” vurgulayarak, “Kıymetli uyarıları, önerileri, soruları oldu. Büyük bir açık kalplilikle şu ana kadar olagelen şeyleri aktardık. Her bir önerileri, her bir şerhleri bizim için altın kıymetindedir” dedi.

AK PARTİ GRUP BAŞKANI GÜLER: GÜNDEMİMİZDE ÖCALAN’A AF YOK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, terör suçluları dahil genel af ve Abdullah Öcalan’a ev hapsi yolunun açılacağı iddialarını yanıtladı: “Bu olaylara şartlı, birbirine bağlantılı, ‘o olmazsa hiçbir şey olmaz’ gibi bir süreçle yaklaşmayı ben doğru bulmam. Af gibi bir konu da gündemimizde şu anda yok. Zaten ceza infaz yasamızda kendi hayati konumunu sürdüremeyecek derecede hasta, yatalak hale gelmiş mahkûmlar ile belli bir yaştan sonra Cumhurbaşkanımızın yetkisi içerisinde olan bazı hususlar var. Adli Tıp Kurulu raporuna bağlandığı zaman 28 Şubat paşalarında olduğu gibi belli hastalıklar noktasında tahliye ediliyor.

BU BİR ÇÖZÜM SÜRECİ DEĞİL

Ama sadece ‘Bir kişi var, bununla ilgili bir infaz düzenlemesi yapalım, buna bağlayalım’ gibi bir şey çok basit olur. Dönem dönem görüşmeler yapılacak. Bunu bir takvime bağlarsak doğru olmaz. Bu bir çözüm süreci değil, benzerliği de yok. Toplumsal iç barışımızı muhafaza edip bu duruma hazırlanmak gerekiyor. Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanımızı yakın zamanda ziyaret edip bilgilendireceğiz.”

DEMİRTAŞ’LA DA GÖRÜŞECEKLER

İmralı heyetinin trafiğinde Meclis ayağı dün tamamlandı. Heyet, cezaevinde olan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile Leyla Güven ve Selçuk Mızraklı gibi tutuklu bazı eski milletvekilleriyle de görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Önder, Demirtaş’la görüşme takvimiyle ilgili “Bu trafiğin cevaz verdiği ilk fırsatta, muhtemelen bu hafta içi” dedi. Heyet, bu görüşmelerin ardından gelecek hafta İmralı Adası’na ikinci ziyareti yapmayı planlıyor. Daha önce Buldan ve Önder’in yaptığı ziyarete Ahmet Türk de eklenecek.

TÜLAY HATİMOĞULLARI ‘GAZZE’ ÇIKIŞINI DÜZELTTİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları dün partisinin grup toplantısında Diyarbakır’da ifade ettiği “Ya barış olur ya da her yer Gazze olur” sözleriyle kastını açıklayarak düzeltme yaptı. Hatimoğulları, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın ziyaretine gelen heyete Gazze’yle ilgili uyarılar yaptığını ve kendisinin çıkış noktasının burası olduğunu savundu: “Küresel sistemin savaş ve yıkım politikaları her yeri Gazze’ye dönüştürmek istiyor. Bugün Ortadoğu’da her yer Gazze’ye dönme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu nedenle iç barışın sağlanması gerekiyor. Küresel güçler de dahil olmak üzere onların yerli işbirlikçileri de dahil olmak üzere bütün karanlık senaryolara karşı dikkatli olunmalı. Bu dönem sürece doğru yaklaşarak tarih yazma süreci. Görkemli bir çıkış bizlerin elinde. Muhalefetin önemli bölümü çözüm odaklı açıklamalar yaptı. DEM Parti olarak barışın tesis edilmesi için üzerimize düşen bütün görev ve sorumlulukları yürütmeye hazırız.”