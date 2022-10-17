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Deliller toplanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Maden#Bartın#Delil
Deliller toplanıyor
Fevzi Kızılkoyun
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 07:00

Amasra’nın Bartın ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor. Soruşturmayı 5 Cumhuriyet savcısı yürütüyor.

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Delil niteliği taşıyan teknik cihazlar, maden işçilerinin listeleri, vardiya saatleri, içeride yapılan çalışmalar, sensörlerle ilgili kayıtlar, metan gazı ölçüm cihazları, yeraltındaki maden işçilerinin takip edildiği cihazlara el konuldu. Ayrıca sorumlu müdür, müdür yardımcıları, teknik yöneticiler, işçi çavuşlarının da şüpheli olarak ifadeleri alınacak. Patlama anında madende olan ve sağ kurtulan işçilerin de olay anına ilişkin anlatımlarına başvurulacak.

Deliller toplanıyor

GAZ SIZINTISI İDDİALARI

Bu arada soruşturma kapsamında bilirkişiler de görevlendirildi. Patlamadan bir, iki hafta önce veya patlamanın yaşandığı gün metan gazı yoğunluğu ve gaz sızıntısı iddiaları da araştırılıyor. Toplanacak delillerin incelenmesi ve alınacak ifadelerin ardından gözaltılarla ilgili karar verilecek. Bartın Barosu da soruşturmaya müdahil olmak için başvurmaya hazırlanıyor.

YANGIN BARAJI

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PATLAMA yaşanan ocakta yangın kontrol altına alındı. Yangını tamamen söndürmek için ocakta oksijen bağlantısını kesmek amacıyla barajlar oluşturuldu. Hasar tespit çalışmaları yapılırken, içerideki metan gazı oranı da sürekli kontrol ediliyor. Patlamanın olduğu kottaki bölüm tamamen kapatılırken, kömür üretimine de ara verildi.

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#Maden#Bartın#Delil

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