Delege avı salonda da devam etti

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CHP’nin 38. Olağan Genel Kurulu, dün Ankara Spor Salonu’nda yapıldı. Saat 10.00’da başlayacağı duyurulan kurultay, 2.5 saat geç başladı. Gecikmeye, delegelerinkayıt işlemlerini zamanında yaptırmamalarının neden olduğu belirtilirken, kulislerde ise bunun delege savaşının salonda da sürmesinden kaynaklandığı konuşuldu. Salonda partililerin, “Herkes yakaladığı delegeyi köşeye çekmiş, hâlâ ikna etmeye çalışıyor” sözleri dikkat çekti.

- Salondaki oturma düzeni de tartışma konusu oldu. Özel taraftarları, salonun eşit bölünmediğini ve belediye işçilerinin alındığını belirtirken, Kılıçdaroğlu taraftarları ise imzalanan protokole göre salon düzeninin oluşturulduğunu savundu.





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İKİ ADAY DA ŞARKILARLA...

- Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu salona CHP’li büyükşehir belediye başkanları ile birlikte girerken, Özgür Özel ise İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile geldiği salonda partilileri, “Hey Özgürlük” şarkısı eşliğinde selamladı. Kılıçdaroğlu ise eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte geldiği salonda tribünleri kendisi için hazırlanan şarkı eşliğinde selamladı. Şarkının “Arkamızdan vurulsak da yine eğilmedik” dizeleri dikkat çekti. Kılıçdaroğlu’nun beraberinde CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’ün de yer alması dikkat çekti. Tribünler ise kendi adaylarını coşkulu bir şekilde karşıladı. Özel’in salona girişinin anons edilmemesi ise taraftarlarının tepkisine yol açtı.

- İmamoğlu’nun Divan Başkanlığı önerisi Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu Genel Başkan Zeynel Emre ve Özel’in en yakınındaki isimlerden eski Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından yapıldı ve oybirliğiyle kabul edildi. İmamoğlu kürsüye alkışlarla ve Özel taraftarlarının “Her şey çok güzel olacak” ve “değişim” sloganları arasında çıktı. Divan’da Başkan Yardımcılığını ise geçen hafta Meclis’te Kılıçdaroğlu için milletvekillerinden imza toplanması sırasında değişimcilerle sert tartışma yaşayan Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal üstlendi. Değişimcilerin, Özel’e yakın Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ı yumrukladığı öne sürülen Tanal’a itiraz ettiği ancak sonuçsuz kaldığı bildirildi.

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İMAMOĞLU’NDAN MÜDAHALE

- Başarır ise, “Sayın Genel Başkan ‘Gereğini yapacağım’ diyorsa, iki gün sonra Divan Kurulu Başkan Yardımcısı yapıyorsa ben bu koltukta oturabilir miyim?” dedi.

- Taraflar, kendilerine yakın isimleri alkışlarken, rakipleri ise ıslıklayıp yuhaladı. İmamoğlu “Bize yakışmıyor” diyerek buna müdahale etti. Kurultay salonunda zaman zaman küçük itişip kakışmalar yaşandı.

- CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un konuşması sırasında ise tansiyon yükseldi.

- Kılıçdaroğlu tutuklu gazeteciler, gezi hükümlüleri ile birlikte Selahattin Demirtaş’a da selam gönderdi.

ÖYMEN: 12 SEÇİMDE DE SIRTINIZDA HANÇER Mİ VARDI?

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- CHP Genel Başkan aday adayı Örsan Öymen, önce kürsüde kısa bir açıklama yaptı. Öymen burada yaptığı konuşmada “Sayın Genel Başkanımız sırtından hançerlendiğini söyledi. 13 yılda 12 seçim kaybedilmiş, hepsinde mi sırtından hançerlendi? Genel Başkan solu hayırseverlik sanıyor” dedi.

- Öymen daha sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise “CHP 38. Olağan Kurultay süreci ne yazık ki, medya ambargosu, adaylık imza tekeli, delegeye yönelik baskılar gibi uygulamalar nedeniyle, anti-demokratik bir ortamda gerçekleşmiştir. Bu nedenle CHP Genel Başkan aday adaylığından çekilmeye karar verdim. Bu kurultayda, kim kazanırsa kazansın, kaybeden ne yazık ki CHP ve Türkiye olmuştur” ifadelerini kullandı.

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- CHP Genel Başkan aday adaylarından İlhan Cihaner de sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla genel başkanlık yarışından çekildi. Cihaner, “Bu antidemokratik, siyasetsiz ve kişilere indirgenmiş yarışın parçası olmayı reddediyoruz” dedi.