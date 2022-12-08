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Dehşete düşüren zorbalık

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#Zorbalık#Öğrenci#KAVGA
Dehşete düşüren zorbalık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 07:00

13 yaşındaki Çağla D. kendisi gibi ortaokul öğrencisi olan 14 yaşındaki İrem D.’yi terk edilmiş bir binaya götürüp erkek arkadaş meselesi yüzünden dövdü.

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Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi’nde 4 Aralık’ta, 7’nci sınıf öğrencisi Çağla D. (13) ile arkadaşları, başka bir okulda eğitim gören 8’inci sınıf öğrencisi İrem D.’yi (14) atıl kalan afet konutlarına götürdü. Çağla D. iddiaya göre erkek arkadaş meselesi nedeniyle İrem D.’yi hakaret edip ardından dövdü. İrem D.’ye tokat atıp sürükleyen Çağla D. “Çoluk çocuksun. Büyü de gel, tamam mı? Burada dayağı yiyip eve gideceksin. Bunu biliyor musun? Tamam, şimdi öğrenmiş oldun, değil mi?” dedi. Çağla D., İrem D.’yi kurtarmak isteyen arkadaşlarına da “Hayır, tutmayacaksın” diyerek tepki gösterdi. Bir erkek öğrencinin cep telefonu ile çektiği görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. 

‘SENİ TEKRAR DÖVERİZ’

İrem D.’nin ailesi, Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi’ne giderek 8 kişiden şikâyetçi oldu. Pedagog ve avukat eşliğinde ifadesi alınan İrem D. “Hafta sonu olduğu için bir araya gelmiştik. Beni konuşmak için harabe evlerin bulunduğu yere getirdiler. Hatta bıçak bile çektiler. Beni darbeden Çağla D.’ye ‘Hakkınızda şikâyetçi olacağım’ dediğimde, ‘Polis bizi daha önce de alıp bıraktı. Biz seni tekrar döveriz’ dedi. Görüntülerde Çağla vuruyor ama videoyu kapattıktan sonra diğerleri de vurdu. Aralarında erkekler de vardı” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattığını duyurdu.

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#Zorbalık#Öğrenci#KAVGA

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