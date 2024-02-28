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Vicdanları sızlatan olayın görüntüsü ortaya çıktı! Okul müdürü ve oğlu yaşlı çifti feci şekilde dövdü

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#Okul Müdürü#Mersin#Darp
Vicdanları sızlatan olayın görüntüsü ortaya çıktı Okul müdürü ve oğlu yaşlı çifti feci şekilde dövdü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 17:41

Mersin'de İsmet T. (43) ile oğlu Ahmet Oğuz T. (17), belediye otobüsünde yolculuk yapan R.P. (77) ve eşi H.P. (71) ile tartıştı. Baba ile oğlu, çifti darbetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 15 Aralık 2023'te merkez Toroslar ilçesinde meydana geldi. Mersin Şehir Hastanesi'ne ilerleyen otobüste yolculuk yapan bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu Ahmet Oğuz T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken R.P. ve eşi H.P. ile tartıştı. Tartışma sırasında önce Ahmet Oğuz T. ardından da babası İsmet T., çifte saldırdı.  

Vicdanları sızlatan olayın görüntüsü ortaya çıktı Okul müdürü ve oğlu yaşlı çifti feci şekilde dövdü

Kendine hakim olamayan okul müdürü İsmet T., R.P.'nin üzerine çıkarak, darbetti. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Vicdanları sızlatan olayın görüntüsü ortaya çıktı Okul müdürü ve oğlu yaşlı çifti feci şekilde dövdü

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OKUL MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Görüntüleri yeni ortaya çıkan olayın şüphelilerinden baba ile oğlunun aynı tarihte polis tarafından gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından İsmet T.'nin tutuklandığı öğrenildi.

Vicdanları sızlatan olayın görüntüsü ortaya çıktı Okul müdürü ve oğlu yaşlı çifti feci şekilde dövdü

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#Okul Müdürü#Mersin#Darp

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