Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Dehşete düşüren o görüntülere 97 gözaltı

#Beyoğlu#Emniyet Genel Müdürlüğü#Tezahürat
Dehşete düşüren o görüntülere 97 gözaltı

Beyoğlu’nda önceki gün kalabalık bir grup yabancı uyruklu, travestilerin yaşadığı bir apartmanın önüne gelip, evden çıkmaları için tezahürat yaptı.

Haberin Devamı

Çekilen görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı. İnfiale sebep olan görüntüler üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı. Kontrollerde 37’si Afganistan, 18’i Suriye, 18’i Pakistan, 8’i Bangladeş, 6’sı Filistin ve 10’u farklı ülke uyruklu toplam 97 kaçak yakalandı. Kaçaklarla ilgili sınırdışı işlemleri başlatıldı. Ayrıca Beyoğlu’nda çevreyi rahatsız eden 29 kişiye de 277’şer lira ceza kesildi. 

POLİSTEN PROVOKASYON UYARISI

Emniyet Genel Müdürlüğü de sosyal medyada kendilerini Afgan, Pakistanlı gibi gösterenlerin iç karışıklık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımlar yayımladığını belirterek, “Bu operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecek” diye açıklama yaptı.          ◊ 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyoğlu#Emniyet Genel Müdürlüğü#Tezahürat

BAKMADAN GEÇME!

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave
Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

#Ukrayna-Rusya Savaşı
En güzel hediye: Anneler Gününde gidilecek yerler | 12 ŞEHİR 20 ADRES

En güzel hediye: Anneler Günü'nde gidilecek yerler | 12 ŞEHİR 20 ADRES

#Anneler Günü

BAKMADAN GEÇME!

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave
Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

#Ukrayna-Rusya Savaşı
En güzel hediye: Anneler Gününde gidilecek yerler | 12 ŞEHİR 20 ADRES

En güzel hediye: Anneler Günü'nde gidilecek yerler | 12 ŞEHİR 20 ADRES

#Anneler Günü