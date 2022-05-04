Dehşete düşüren o görüntülere 97 gözaltı

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Çekilen görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı. İnfiale sebep olan görüntüler üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı. Kontrollerde 37’si Afganistan, 18’i Suriye, 18’i Pakistan, 8’i Bangladeş, 6’sı Filistin ve 10’u farklı ülke uyruklu toplam 97 kaçak yakalandı. Kaçaklarla ilgili sınırdışı işlemleri başlatıldı. Ayrıca Beyoğlu’nda çevreyi rahatsız eden 29 kişiye de 277’şer lira ceza kesildi.

POLİSTEN PROVOKASYON UYARISI

Emniyet Genel Müdürlüğü de sosyal medyada kendilerini Afgan, Pakistanlı gibi gösterenlerin iç karışıklık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımlar yayımladığını belirterek, “Bu operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecek” diye açıklama yaptı. ◊