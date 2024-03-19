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Dehşete düşüren not: ‘Ceset aşağıda’... Kimliği henüz belirlenemedi

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#İstanbul#Sarıyer#Ceset
Dehşete düşüren not: ‘Ceset aşağıda’... Kimliği henüz belirlenemedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 07:00

Belgrad Ormanı içinde bulunan çeşmeden su almaya gidenler, çöp konteynerinin üzerindeki ‘Ceset aşağıda’ yazısını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine inceleme yapan polis, konteynerden yaklaşık 300 metre aşağıda bir erkeğe ait ceset buldu.

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İstanbul Sarıyer’de Bahçeköy Hunca mevkisinde önceki gün 14.00 sıralarında, Belgrad Ormanı içinde bulunan kaynaktan su almak için gidenler yol kenarındaki çöp konteynerinin üzerine yazılan “Ceset aşağıda” notunu gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ormanlık alanda yaptığı aramalarda üzerinde kimliği bulunmayan ve tanınmaz haldeki bir erkeğe ait ceset buldu. Olay yeri inceleme ekipleri, uçurumdan aşağı atılan ceset üzerinde ve çevresinde inceleme yaptı. Arazi şartları nedeniyle atıldığı yerden çıkarılamayan ceset için olay yerine itfaiye ekibi çağırıldı. Gelen itfaiye ekibi yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından cesedi bulunduğu yerden çıkardı. Ormanlık alandaki uçurumdan çıkarılan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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‘SU İÇİN GELDİK YAZIYI GÖRDÜK’

Polise haber veren Dilek Sönmez, “Biz suya gelmiştik. ‘Ceset aşağıda’ diye yazı gördük. Sonra polise haber verdik. Olay yeri inceleme geldi. Olayla ilgili hiçbir şey görmedik, sadece çöp konteynerine yazılan yazıyı gördük” dedi.

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#İstanbul#Sarıyer#Ceset

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