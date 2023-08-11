Defne’nin SMA zaferi

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İzmir'in Bayındır ilçesinde oturan Öznur-Murat Işıkdere (37) çiftinin 7 yaşındaki oğlu Rüzgâr'ın ardından dünyaya gelen kızları Defne'ye 13 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Defne 2.5 yaşındayken Zolgensma tedavisi için bağış kampanyası başlatıldı. Tedavi için gereken 1.8 milyon doların kampanya ile toplanmasının ardından Defne ile ailesi, 1 yıl önce Dubai'ye gitti. Burada 3 ay boyunca gen tedavisi gören Defne, Türkiye'ye döndükten sonra fizik tedavi almaya başladı. Defne artık desteksiz oturabiliyor, yardım almadan yattığı yerden kalkabiliyor. Anne Öznur Işıkdere, yaşadıkları süreci şöyle anlattı: "Defne, ilacı almadan önce hastaneden hiç çıkamıyordu. Ama gen tedavisinden faydalandıktan sonra hiç hastaneye yatmadık.”

BİSİKLETE BİNMEK İSTİYOR

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Defne’nin kas gelişimini arttırmak için fizik tedaviye devam ettiğini kaydeden anne Işıkdere, “Eskiden bisiklete bindirip, fizik Tedavi yaptırıyorduk. Düşecek korkusuyla hiç istemezdi. Şimdi kendisi bisiklete binmek istiyor. Zamanla inşallah yürüme de olur” ifadelerini kullandı.