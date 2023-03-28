Defne’de hastane 57 gün sonra

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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Defne'de 4 çadır kentteki 7 aile sağlığı merkezimiz ile aşılamadan gebe ve çocuk takibine kadar günde ortalama 400 hastaya 1'inci basamak sağlık hizmeti veriyoruz. 2 sahra hastanemizde kadın doğum, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve enfeksiyon branşlarında uzman ekiplerimiz var. Ayrıca ilçemiz 57 gün sonra temeli yeni atılan 300 yataklı devlet hastanesine kavuşacak. Hatay'ın köylerinde de sağlık hizmeti düzenli bir şekilde veriliyor. 65 ambulans ile her köye 2 günde 1 ulaşarak, sağlık taraması yapıyor ve günde ortalama 5 bin hastaya ulaşıp ilaç ve muayene desteği sağlıyoruz.”