Dedektörler inceleniyor

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Daha önce el konulan metan gazı dedektörleri incelemeye alınırken, dedektörlerin yeterli olup olmadığı, düzgün çalışıp çalışmadığı, patlama anı ve öncesine ait son ölçüm verilerine de bakılıyor. Savcıların araştırdığı bir başka iddia ise kontrollü patlatma sırasında metan gazının alev aldığı iddiası. Maden sahalarında kömür damarlarının gevşetilmesi için dinamitle kontrollü patlamalar yapılıyor. Bu alanlarda otomatik gaz dedektörü bulunmadığı için manuel olarak sahanın gaz miktarı bakımından ölçülmesi gerekiyor. Bu ölçümün yapılıp yapılmadığına soruşturmada bakılıyor.

ÖNCE METAN SONRA TOZ PATLAMASI

Şu ana kadar yapılan incelemelerde ve patlamada sağ çıkan madencilerden elde edilen bilgilere göre, aniden yükselen metan gazının bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu ilk patlamanın yaşandığı, basınçla havalanan kömür tozu bulutunun alev almasıyla ikinci patlama ve yangının meydana geldiği belirlendi.

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6 İŞ MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalıma veSosyal Güvenlik Bakanlığı da 6 iş müfettişi görevlendirdi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, grizu patlamasının olduğu ocaktaki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Fatih Dönmez, dün sabah patlamanın olduğu ocakta yeniden incelemelerde bulundu. Bakan Dönmez, şu bilgileri verdi: “Yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Havayla temasını kesmek üzere iki baraj kapısı inşa edildi. Şu anda da yangın sönümlenmek üzere. Giderek şiddetini azaltıyor. Süreci de zaten teknik ekiplerimiz devamlı denetliyor. Madende üretim faaliyetleri de tamamen durdurulmuştur.”