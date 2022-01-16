Dedektif patiler göreve hazır

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EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün suç ve suçlularla mücadelesinde en önemli yardımcılarından olan dedektör köpeklerin eğitildiği Köpek Eğitim Merkezi (KEM) kapılarını basına açtı. Merkezde 13 branşta eğitilen 6 farklı ırka ait yüzlerce köpek, testlerden geçirildikten sonra görev için yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Üretim, hibe ve satın alma yoluyla merkeze getirilen köpeklerin anne sütünü bıraktıktan sonra başlayan eğitimleri bir yılı buluyor. Bu sürede her 3 ayda bir teste tabi tutulan hassas burunlar, testlerde başarı sağlanmaları halinde görevlendirileceği birimle ilgili eğitime alınıyor.

NARKOTİK, BOMBA, ASAYİŞ

KEM Eğitim ve Planlama Büro Amiri Komiseri Kürşad Samet, köpeklerin eğitim sürecini şu sözlerle anlattı: "Eğitimlerden bazıları; narkotik madde arama, patlayıcı madde arama, kadavra arama, asayiş devriye köpeği ve canlı insan aramadır. Merkezimizde Belçika Malinois, Alman Çoban Köpeği, Hollanda Çoban Köpeği, Golden, Labrador ve Cocker ırkı köpekler tercih ediliyor. Can dostumuz köpeklerimiz suç ve suçlularla mücadelede, birçok başarılı operasyonda gizli kahraman oldu. Köpeklerimizden daha iyi bir dedektör henüz yok.”

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