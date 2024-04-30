DEAŞ’tan bombalı saldırı hazırlığı

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Yapılan detaylı incelemede DAEŞ’lı teröristler ‘Abbas İsa’ kod isimli Kasım A. (25) ve onunla birlikte Beykoz’da kalan Afganistan uyruklu M.H.’nin (29) bomba yapımı hazırlığında olduğu tespit edildi. Önceki gün yapılan ‘BOZDOĞAN-32’ operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken, bomba yapımında kullanılan 5 kilo kimyasal madde ele geçirildi. 2014- 2016 arasında Suriye’de patlayıcı eğitimi alan Kasım A., 2016’da Hatay üzerinden kaçak yollarla Türkiye’ye girdi ve 2020’de İstanbul’a geldi. Kasım A. ve M.H. tutuklandı.

BODRUMDA BOMBA TESTİ

Terörist Kasım A.’nın kimyasal maddeleri karıştırarak bir bomba hazırladığı ve Beykoz’da yakalandığı işyerinin bodrumunda test ettiği öğrenildi.