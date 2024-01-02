DEAŞ’lının saldırısı MİT’e takıldı

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Milli İstihbarat Teşkilatı’nca (MİT) sağlanan istihbari destek ile Suriye Milli Ordusu’na bağlı yerel güvenlik güçleri, Fırat Kalkanı Harekâtı alanı içerisindeki El Bab’da operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ’ın sözde Sıddık taburu sorumlusu ‘Hattab El Muhacir’ kod Abdullah El Cündi sağ olarak ele geçirildi.

EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI

El Cündi ifadesinde DEAŞ’ın, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât alanlarında bulunan Türk güvenlik güçlerine ait araçlara eylem hazırlığında olduğunu itiraf etti. DEAŞ’lı militanların bunun için zaman zaman keşif faaliyetleri yaptığını da söyledi. El Cündi, eylem gerçekleştirmek üzere hazır bulunan örgüt mensuplarına ilişkin bilgileri de verdi. Operasyonda örgüte ait çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.