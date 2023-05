DEAŞ’ın liderini etkisiz hale getirdik

Haberin Devamı

Erdoğan programda özetle şunları kaydetti:

(Sağlık durumu) Gayet iyiyim. Zaten o günden sonra biliyorsunuz ben yine meydanlarda önemli programlar yaptım. Bunların en önemlisi de final diyebileceğimiz Ankara oldu. Ara vermedik. Bu arada yola devam ettik. Oralar bizim enerji kaynağımız oluyor.



(İslamofobik saldırılar) Ülkemizin güvenliği için sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğümüz terörle mücadele ile terör örgütlerini bir defa sindirdik. Bu mücadele aynı zamanda Avrupa’nın güvenliğine de katkı sağlıyor ama Avrupa bunun farkında değil veya olmak istemiyor. Onların savunucusu konumunda. Terör örgütleri DEAŞ, PKK, FETÖ ile en sonuç alıcı en etkili şekilde mücadele eden tek ülkeyiz NATO içinde. MİT DEAŞ’ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi kod adlı şahsı uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs MİT’in dün Suriye’de gerçekleştirdiği bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Bundan sonra da terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadelemizi sürdüreceğiz. Şu anda milli istihbarat örgütümüzün çok geniş bir yayılma ağı var. Teşkilatımız aynı zamanda örneğin Amerikan ve Rus istihbarat birimlerinin görüşmelerine de ev sahipliği yapacak kapasiteye ulaşmıştır. Bunların bay bay Kemal’in iradesi filan çözmez, yapamaz.

(Gurbetçiler için yapılanlar) Sadece döviz ihtiyacı olduğunu veyahut döviz ihtiyacı olduğunda bunları hatırladılar. Oy kullanma imkanını biz getirdik. Gümrük kapıları yanında yurtdışı temsilciliklerinde de bizler kurduk. Oy kullanma oranı 2018’deki seçimlerde yüzde 50’yi aştı. Sandığı artık vatandaşımızın ayağına götürüyoruz.



6 KİLİTLE KORUNUYOR



(Yurtdışı sandık güvenliği) Vatandaşlarımız 74 ülkede bulunan 177 merkez ile 46 gümrük kapısından oylarını güvenli bir şekilde kullanabilecek. Her sandıkta kullanılan oylar her gün kurul üyeleri müşahitleri ve vatandaşların gözetiminde çuvallara konulup mühürleniyor. Sonra konsolosluklarımıza getiriliyor. Burada özel güvenlikli bölmeler de muhafaza ediliyor. Bu odaların kapılarında 6 ayrı kilit bulunuyor. Kilitlerin her biri kamu kurumlarının ve siyasi partilerin temsilcilerine ait. Oy verme süresi bittikten sonra ağzı mühürlü olarak gelen oy torbaları Ankara Seçim Kurulunun denetimi altında açılacak.

(Seçim beyannamesinin yurtdışı boyutu) Biz geldiğimizde yurtdışındaki büyükelçilik sayımız 12 idi ama şu anda çok önemli rakamlara ulaştı. Aile ataşeliklerimizin sayısını artıracağız, ihtiyaca göre dış temsilciliklerimizin, gezici konsolosluk hizmeti sayısını artıracağız. Çifte vatandaşlık hakkını destekleyeceğiz. Bazı ülkeler perde koyuyorlar, bunu da aşmaya çalışacağız.

(1 Mayıs mesajı) 1 Mayıs’ı adeta bayram olarak ilan eden biziz. Bir müjde vermek istiyorum. Ülkemizin önde gelen demir çelik tesislerinden Kardemir’e önümüzdeki aylarda 600 yeni işçi alacağımızın müjdesini veriyorum.

(Atatürk Havalimanı tartışması) Tutturmuşlar yok Amerika’da Fatih diye birisiyle görüşmüşler. Onunla ben 14-15 sene önce görüştüm. Bu adamı kendisi mi buldu yoksa diyet borcu olarak dışarıdan birileri mi dayattı o da ayrı konu.