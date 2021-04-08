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Gündem
DHA
Haber Giriş: 08.04.2021 - 01:11 | Son Güncelleme:

DEAŞ üyesi 8 kişinin Türk vatandaşı olduğu iddiasına yalanlama

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DEAŞ üyesi 8 kişinin Türk vatandaşı olduğu iddiasına yalanlama

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren kararla Türkiye’deki mal varlıkları dondurulan DEAŞ terör örgütü üyesi 8 kişinin Türk vatandaşı olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan açıklamasında, DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/iltisaklı kişilerden bazılarının Türk vatandaşlığı kazandıkları yönündeki iddiaların manipülatif ve gerçek dışı olduğu ifade edildi. Açıklamada, "FETÖ, DEAŞ, PKK/PYD ve DHKP-C yöneticileri ve örgüt üyesi toplam 377 kişi, kuruluş ve organizasyonun Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kararda yer alan DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/iltisaklı kişilerden bazılarının Türk vatandaşlığı kazandıkları yönünde manipülatif ve gerçek dışı iddialar ortaya atıldı. Söz konusu bu iddialar asılsız olup, iddia sahibinin spekülasyonlarından ibarettir. Bahse konu iddialar incelendiğinde, bu 8 kişiden hiçbirinin Türk vatandaşı olmadığı tespit edilmiştir." denildi.

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