×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

DEAŞ bombacısı Sultanbeyli’de yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#MİT#Sultanbeyli
DEAŞ bombacısı Sultanbeyli’de yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 07:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT çok önemli bir operasyona imza attı.

Haberin Devamı

DEAŞ Terör Örgütü’nün Suriye ve Irak’taki saldırılarında kullandığı patlayıcıların tasarımını yaptığı, örgüt mensuplarına da patlayıcı yapımı eğitimi verdiği tespit edilen Iraklı Ahmet Jasim Abdullah Ahmad Al’ın Sultanbeyli’de sahte kimlikle saklandığı belirlendi.

5 BOMBA BULUNDU

Çok gizli olarak 25 Ekim’de yapılan operasyonda, teröristin saklandığı ev ile ara sıra gittiği bir adrese Özel Harekât polisleri girdi. Operasyona bomba imha uzmanı polisler de katıldı. Abdullah yatağında uyurken yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda uzaktan kumandalı 5 adet infilak etmeye hazır bomba düzeneği ele geçirildi. Canlı bomba düzeneklerinde kullanılan çok sayıda basma butonu ile el yapımı patlayıcılarda kullanılan elektronik sensör devreler de ele geçirildi. DEAŞ’lı terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#MİT#Sultanbeyli

BAKMADAN GEÇME!