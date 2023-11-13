DEAŞ bombacısı Sultanbeyli’de yakalandı

Haberin Devamı

DEAŞ Terör Örgütü’nün Suriye ve Irak’taki saldırılarında kullandığı patlayıcıların tasarımını yaptığı, örgüt mensuplarına da patlayıcı yapımı eğitimi verdiği tespit edilen Iraklı Ahmet Jasim Abdullah Ahmad Al’ın Sultanbeyli’de sahte kimlikle saklandığı belirlendi.

5 BOMBA BULUNDU

Çok gizli olarak 25 Ekim’de yapılan operasyonda, teröristin saklandığı ev ile ara sıra gittiği bir adrese Özel Harekât polisleri girdi. Operasyona bomba imha uzmanı polisler de katıldı. Abdullah yatağında uyurken yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda uzaktan kumandalı 5 adet infilak etmeye hazır bomba düzeneği ele geçirildi. Canlı bomba düzeneklerinde kullanılan çok sayıda basma butonu ile el yapımı patlayıcılarda kullanılan elektronik sensör devreler de ele geçirildi. DEAŞ’lı terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.