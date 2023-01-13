Davutoğlu'ndan yeni açıklama: O zaman çıkalım masadan

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "6'lı masadaki liderler, Cumhurbaşkanı ile aynı yetkiye sahip olacak" sözleri gündem olmuştu. Ahmet Davutoğlu daha sonra ise 6'lı masadaki genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını söylemişti.

Seçecekleri adayın 6'lı masa liderlerinin sözlerini kabul etmemesi durumunda kriz çıkacağını söyleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayında, "Bırakalım siyaseti bu çok bilmişlere, 'Şunun oy oranı bu' desin. Mesela biz çıkalım masadan madem o zaman. Saadet Partisi'nin de oy oranına bakılsın. Demokrat Parti'nin de bakılsın. Ayrılalım, seçim mi kazanacaksınız? Yüzde 1 buçuk arasında. Yüzde 1 buçukla da seçimi kaybedersin, yüzde 49 buçukla da cumhurbaşkanlığı seçimini." ifadelerini kullandı.

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"GRİ ALANDA KALACAK PARTİLERİN OYU ÇOK KIYMETLİ"

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir ile TDP Genel Başkan Yardımcısı ve Avukat Muzeffer Nerse, Davutoğlu'nun çıkışını CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirdi.

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Masadan belki kalkabilir ancak bir taraftan pazarlık için de elinde argüman olduğunu söyleyebiliriz. Masadan kalktıkları takdirde binde bir hatta binde yarım oyun bile çok kıymetli olduğu bir süreçte Davutoğlu keyfini sürerek bir vesayet oluşturuyor masa üzerinde. Kılıçdaroğlu da buna ilişkin bir itirazda bulunmadı. 6'lı masada herkesin aynı oranda bir söz hakkı olacağını söyledi. O masanın ülkeyi yönetme noktasında bir sıkıntısı olduğunu gösteriyor. Ne açıdan bunu söylüyorum çünkü biz zaten toplumsal olarak ortaklık kültürüne çok alışık bir toplum değiliz. Bunu tarihsel süreç içerisinde baktığımız zaman bunu net olarak görebiliriz. Bir istikrarsızlık oluşacağı algısı var. Bu seçimde de Erdoğan kazanmaya çok yakın. Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 49'larda. Erdoğan'ın oyları 49,50 bandında. 50+1'e ulaşmaya ihtiyaç var. Gri alanda kalacak partilerin oyu burada çok kıymetli olacak.

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"BU MESAJLAR BİR KRİZ ANLAMINA GELİYOR"

TDP Genel Başkan Yardımcısı ve Avukat Muzeffer Nerse, ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mesajlar net bir şekilde 6'lı masaya. Bu mesajlar bir kriz anlamına geliyor. 6 kişi biz ülkeyi beraber yöneteceğiz diyor ama 6'lı masayı yönetemiyor. Davutoğlu'nun çok sert, kabul edilemez açıklamaları bunu gösteriyor. Bu çok net. Davutoğlu, bu ülkenin başbakanlığını yaptı. Erdoğan, gel sana AK Parti'nin genel başkanlığını ve Başbakanlığı veriyorum dedi. Bununla bile Davutoğlu'na bir tatmin sağlanamadı. Davutoğlu'nun bir şekilde tatmin edebilmek pek kolay değil. Kimse Davutoğlu'na oy oranı üzerinden konuşma demedi. Siz bu oy oranıyla 6'lı masada aynı oranda söz sahibi olacağız derseniz olamazsınız. İnsanlar da oy oranından bahseder. Siz de masadan kalkacağım derseniz o zaman bu da iyiden iyiye ayyuka çıkan bir kriz var anlamına geliyor."

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"SUSKUN KALDIĞIMIZ ÇOK ŞEYLER VAR"



İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Davutoğlu'nun sözlerine ilişkin "Bize bugüne kadar Davutoğlu’nun 6’lı masada böyle bir talebinin olduğu yönünde bir bilgi gelmedi. Sayın Davutoğlu bu görüşünü neye dayandırarak hangi kriterlere göre kamuoyuyla paylaştığını şahsen ben de bilmemekteyim." demişti.

Erel, "Davutoğlu gönlünden geçenleri diline dökmüş. İYİ Parti olarak gönlümüzden geçen çok şeyleri dillendiremediğimiz ortak masada bizi çok rahatsız eden söylemler karşısında suskun kaldığımız çok şeyler var. 6’lı masanın ruhuna uygun hareket etmek zorundayız." mesajını vermişti.

"MASAYA TEHDİTTE BULUNUYOR"



Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Davutoğlu'nun önceki açıklamalarıyla ilgili şöyle bir değerlendirme yapmıştı:

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Daha Cumhurbaşkanı seçtirmeden bize bağlı olacak dedi. İkincisi Cumhurbaşkanına parmak salladı, had bildirmeye çalıştı. Bu mesaj altılı masaya verilmiş bir mesaj. Ve altılı masa henüz daha ortak cumhurbaşkanı mı çıkartacak yoksa çoklu cumhurbaşkanı mı çıkartacak? Bunlar daha belli olmadan Davutoğlu masaya tehditte bulunuyor.

Masada şimdi herkes birbirini bloke etmeye çalışıyor. Küçük partiler oy oranlarının ötesinde bir şeyler kapmaya çalışıyor. Elbette ki Davutoğlu'na bakış olumsuz bir etki meydana getirir. Ama birbirlerine hepsi muhtaç olduğu için bir şekilde yönetmeye çalışacaklar.