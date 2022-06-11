Datça'daki 2 asırlık caminin restorasyonu tepki çekti!

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Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Gürün, 10 Haziran günü Twitter hesabından, yaklaşık 2 asırlık geçmişe sahip Çeşmeköy Camii'nin eski ve yeni fotoğraflarıyla birlikte ‘Datça- Cumalı Mahallesi tarihi Çeşmeköy Camii restorasyon çalışması tamamlandı. Kültürel mirasımızı koruyup, gelecek nesillere aktarıyoruz" paylaşımında bulundu. Çalışmalarda sıva üzerine kiremit parçalarını yapıştırıldığı ve beyaza boyandığı görülen caminin restorasyonu tepkilere neden oldu.

Camide 2016 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının yaklaşık 5 yıl kadar önce tamamlandığına dikkati çeken yöre halkı, caminin o günden beri âtıl vaziyette durduğunu söyledi. Datça'da yaşayan Ali İhsan Özlü (72), 1920'li yıllara kadar kullanıldığı bilinen caminin, o tarihlerde bölgenin tek camisi olduğunu belirtti. Özlü, "Datça Yarımadasının batı tarafındaki Betçe bölgesinde o tarihlerde başka camii yokmuş. Namazlar burada kılınırmış. 72 yaşındayım, bu camide namaz kılındığını hatırlamıyorum. Yeni camiler yapılınca, buralar terk edilmiş. Bu cami restore edilmiş ve kendi haline bırakılmış. Ama görüntü olarak çok kötü. Gerçekten üzüldüm. Bu sıvanın altı taştır. Bunu kazıyıp, taş olarak bıraksalar daha güzel olurdu. Orijinalliği, tarihi korunmuş olurdu. Sıva üstüne kiremit parçaları yapıştırılmış. Böyle rezalet olmaz. Bunu kim böyle yaptı? Kim akıl verdi? Niye orijinal taşları bırakılmadı? Gerçekten yazık. Bu görüntü hiç iyi değil, sadece sıva yapılmış. Oysa bu tarihi bir camii, yazık olmuş" dedi.

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Cumalı Mahallesi Muhtarı Semih Çukadar ise 2016 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının 2017 yılında tamamlandığını ifade etti. Caminin o tarihten beri boş olduğunu belirten Çukadar, "Şimdi elektrik bağlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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BELEDİYE: ONAYLI PROJEYE UYGUN RESTORE EDİLDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan açıklamada ise, "Caminin restorasyon uygulamasında mevcut sıva katmanının korunamayacak şekilde bozulmuş olması sebebi ile sıva raspası ve mevcut duvarlarda sağlamlaştırma uygulamaları yapılmıştır. Knidos Antik Kenti yolu üzerinde bulunan yapının taş duvar örgüsünde sıklıkla devşirme taş malzeme kullanımı, taş örgüsünün belirli bir düzen içermemesi yapının özgün halinin sıvalı olduğuna bir kanıt niteliği teşkil etmektedir. Restorasyon uygulamasındaki kiremit baskılı sıva uygulaması Datça yarımadasında kırsal mimaride sıklıkla görülmekle birlikte tescilli yapının cephe duvarlarında da kısmen görülebilmekteydi. Bu kapsamda kiremit baskılı sıva yapının özgün haline uygun olarak aslına uygun malzeme ve teknikle yapılmıştır. Yapıdaki tüm uygulamalar yapının onaylı restorasyon projesine uygun olarak restorasyon ilkeleri ve kurallarına göre tamamlanmıştır" denildi.

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Açıklamada, söz konusu caminin Koruma Kurulu'nca uygun bulunan restorasyon projesi doğrultusunda uygulamalarının tamamlanıp, restorasyon süreci ve sonucuna ilişkin bilgi ve belgelerin Koruma Kurulu'na iletildiği ve restorasyon uygun bulunduğu ifade edildi.

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Açıklamada ayrıca Çeşmeköy Camii Restorasyonu Projesi’nin, Tarihi Kentler Birliği'nin her yıl düzenlediği özendirme yarışmasında, Milas Pınarköy Camii ve Bozüyük Cemil Toksöz Konağı ile birlikte '2015 Yılı Proje Dalında Başarı Ödülüne' layık görüldüğü kaydedildi.