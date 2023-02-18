Danıştay tetikçisinden cezaevinde intihar

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Alparslan Arslan 16 Şubat günü saat 21.00 sıralarında hükümlü bulunduğu Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hücresinde görevliler tarafından çöp poşetleriyle asılı halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk inceleme sonucunda Arslan’ın intihar ettiği tespit edildi. Arslan’ın cesedi kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Avukat Alparslan Arslan 17 Mayıs 2006’da Danıştay’a giderek silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda, Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetti. Danıştay 2’nci Daire Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayla Gönenç, Ayfer Özdemir ve tetkik hâkimi Ahmet Çobanoğlu yaralandı. Saldırı sonrası kaçmaya çalışan Arslan, Danıştay binası içinde yakalandı. İddiasına göre saldırıyı Danıştay’ın ‘başörtüsü kararı’ gerekçesiyle yaptı. Olaya ilişkin Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne açılan dava, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Ergenekon davası ile birleştirildi. Ergenekon davasında kararın açıklanmasının ardından dosyayı inceleyen Yargıtay Ceza Dairesi, Danıştay saldırısı davası ile “Ergenekon” davası arasındaki hukuki ve fiili irtibatını gösteren somut delillerin bulunmadığını belirterek bozma kararı verdi. Bozma kararının ardından Danıştay saldırısına ilişkin dosya bu kez Ankara 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Ankara 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Alparslan Arslan’ı, Mustafa Yücel Özbilgin’i öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Mustafa Birden, Ayla Gönenç, Ayfer Özdemir, Ahmet Çobanoğlu’nu öldürmeye teşebbüs suçundan ise 72 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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KOĞUŞU YAKMIŞTI

Alparslan Arslan, cezaevindeki ilk döneminde uzun süre yemek yemediği için hastaneye kaldırılmıştı. Sincan F Tipi Cezaevi’nde kaldığı dönemde de koğuşunu ateşe vermiş, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. Saldırgan hareketleri nedeniyle sürekli olarak doktor kontrolünde tutulmuştu. Arslan yargılama aşamasında da akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiş ancak aksi yönde karar verilmişti.