Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Danimarkalı ikizler İstanbul'da kâbusu yaşadı! Dişlerini kaybettiler... O klinik için harekete geçildi

Güncelleme Tarihi:

#Diş#Klinik#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 15:03

Danimarkalı ikizler Alicia Nicolajsen ve Melissa Petersen'in suçladığı Zeytinburnu'ndaki klinikte, il sağlık müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Klinik sahibi olduğu belirten Ömer Türkmen ise iddiaları kabul etmedi. İkizleri tedavi ettiğini öne süren Diş hekimi İlknur Çavdar ise "Bizim elimizde hastanın çıkarken mutlu halleri var. Biz tedavi edip bu şekilde yolladık o yüzden biz tarafımıza yapılan suçlamaları kabul etmiyoruz" dedi

Haberin Devamı

Danimarka'nın Kopenhag kentinde yaşayan Alicia Nicolajsen ve Melissa Petersen (37) isimli ikizler, ucuz maliyetli diş tedavisi için İstanbul'un yolunu tuttu. 31 Ekim'de İstanbul'a gelen ikizlere, anlaştıkları bir diş hastanesinde işlem yapıldı. Ancak iki kadın, iddialara göre, ağızlarında iltihap oluştuğunu dile getirerek başka bir klinik aramaya başladı. Daha sonra başka bir kliniğe gelen ikizler yine iddialarına göre burada da bekledikleri tedaviyi olamadı. Nicolajsen'in ağız yapısı bozulurken, Petersen'in de diş etleri çekildi, dişleri eksildi ve neredeyse konuşamaz hale geldi. Şikayette bulunan ikizler, "10 günlüğüne geldik, 2 aydır buradayız" dedi.

Gözden Kaçmasın

Danimarkalı ikizlerin diş tedavisi kabusa döndü Dişlerinden oldularDanimarkalı ikizlerin diş tedavisi kabusa döndü! Dişlerinden oldularHaberi görüntüle

İkizlerin şikayeti üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'ndaki kliniğe gelerek incelemelerde bulundu.

Haberin Devamı

klinik sahibi olduğu belirten Ömer Türkmen ise iddiaları kabul etmedi. İkizleri Suriyeli danışmanların getirdiğini belirten Türkmen, "Bu firma bize tıbbi malzemeler getiren bir firma. Bizim bunlarla da bir sözleşmemiz yok. Bize tıbbi malzemeler getiriyorlar. Bize bu hastaya getirdiler. Buradan çıkan mutlu hastaları gördükleri için. Getirdikleri bu ikinci hastaydı. Müşteriye karşın biz onlarla ticaret yapıyoruz. Onlarla iletişime geçtikleri için burasının onlara ait gibi düşünüyorlar. Personelimiz bir hafta önce başladı fazla bilmiyorlar. Ben de İstanbul dışındaydım. Burada olsaydım gerekli açıklamayı doğru bir şekilde yapardım" dedi.

Gözden Kaçmasın

Danimarkalı ikizlere sahte klinik şoku 10 günlüğüne geldik, 2 aydır gidemiyoruzDanimarkalı ikizlere sahte klinik şoku! '10 günlüğüne geldik, 2 aydır gidemiyoruz'Haberi görüntüle

İkizleri tedavi ettiğini öne süren diş hekimi İlknur Çavdar ise, "Hastanın buraya geldiğinde referans olan kişiler Suriyeli. Anladığım kadarıyla ödemeyle alakalı bir anlaşmazlık olmuş ama bizim elimizde hastanın çıkarken mutlu halleri var. Biz tedavi edip bu şekilde yolladık o yüzden biz tarafımıza yapılan suçlamaları kabul etmiyoruz" dedi. Çavdar, "Ben problemin psikolojik olduğunu düşünüyorum. Hastalara da 'Hollywood Smile' dediğimiz işlem yapıldı" şeklinde konuştu. İl sağlık müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerin sonuçlarının daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Danimarkalı ikizler İstanbulda kâbusu yaşadı Dişlerini kaybettiler... O klinik için harekete geçildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diş#Klinik#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki
58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton

BAKMADAN GEÇME!

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki
58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton