Danimarkalı ikizlerin diş tedavisi kabusa döndü! Dişlerinden oldular

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Danimarka Kopenhag’da hemşirelik yapan Alicia Nicolajsen ve Melissa Petersen (37) isimli ikizler, çevresindekilerin diş tedavisini daha uygun fiyatlara yaptırdığını duyunca İstanbul’un yolunu tuttu. Danimarkalı iki kardeş, dişlerine kaplama ve diş tacı yaptırmaya karar verdi. 31 Ekim’de İstanbul’a gelen ikizlere, anlaştıkları bir diş hastanesinde işlem yapıldı. Ancak iki kadın, ağızlarında iltihap oluştuğunu dile getirerek başka bir klinik aramaya başladı. Kaldıkları oteldeki bir kişi, onlara Suriyelilere ait olduğu belirtilen, Zeytinburnu’nda bulunan bir kliniği önerdi. Çareyi ikinci klinikte arayan ikizler, burada da tedaviye başladı ancak yine aradıklarını bulamadı. Yaklaşık 1 aylık periyotta uygulanan işlemlerin ardından ikizlerin hayatı kâbusa döndü. İddiaya göre, Nicolajsen’in ağız yapısı bozulurken, Petersen’in de dişleri eksildi ve konuşamaz hale geldi.

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18 BİN EURO ÖDEDİLER

10 gün planladıkları işlemler için 2 aydır İstanbul’da olan ikizler, iki kliniğe toplam 18 bin 566 Euro ödedi. Şimdi bir diş hekiminde tedavilerine devam eden ikizler, Zeytinburnu’ndaki kliniğin yerinde tabela olmadığını ve kaçak işlem yapıldığını iddia etti. Alicia Nicolajsen “Dişlerimizi törpülediler. Yemek yiyemedik, 8 kilo kaybettik. Kız kardeşim ağzını bile kapatamıyor” diye konuştu. Melissa Petersen ise “Çenemin şekli değişti. İnsanlara gülümseyemiyorum, maske takıyorum” dedi. Öte yandan ikizlerin suçladığı kliniğin adresindeki tabelada başka bir polikliniğin ismi olduğu görüldü.

GÖĞÜSLERİNİ KAYBETTİ

İstanbul’da sahte Suriyeli doktor ve kaçak klinik haberleri art arda geldi. Danimarkalı ikizlerin yaşadığı skandaldan hemen önce de İranlı Neda Farzadıfar (49), Suriyeli sahte doktor tarafından yapılan ameliyat sonrası göğüslerini kaybettiğini öne sürüp suç duyurusunda bulunmuştu. Farzadıfar’ın kızı Sara Hemati de yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: “Göğüsleri tam bir erkek göğsü gibi oldu. Görüntüsü çok kötü. Eski eşi Instagram’dan Sultangazi’deki o kliniği bulmuş. Şimdi eski eşi oraya ortak olmuş, 9 aydır orada çalışıyor. Operasyonu doktor olmayanlar yaptı, nasıl cesaret edip bu operasyonları yaptılar? Annem gibi çok fazla mağdur var. Öyle bir dikiş atmışlar ki sanki battaniye dikmişler. Orada birkaç kişi kaçak çalışıyor ve doktor değiller. Operasyonu yapanların bir tanesi Türk diğeri de Suriyeli.”