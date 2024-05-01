Danimarka Kralı ve Kraliçesi’nin bu pozu olay oldu... Yine kraliyet yine fotoşop

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Danimarka Kralı Frederik ve eşi Kraliçe Mary’nin resmi kraliyet portrelerinde fotoşop yaptığı iddia edildi. Sosyal medyada kullanıcılar, çiftin yan yana poz verdiği fotoğrafın, ayrı çekilen portrelerin fotoşopla bir araya getirilmesiyle oluşturulduğunu öne sürdü. Bazı kullanıcılar, Kraliçe Mary’nin elinin Kral Frederik’in elinin önünde durmasının “tuhaf” göründüğü yorumunda bulundu. Kraliyet ise bir açıklama yayınlayarak fotoğrafta oynama yapılmadığını belirtti. Fotoşop söylentileri, Kral Frederik’in eşini aldattığı yönündeki spekülasyonların ardından çiftin yan yana gelmediği yönündeki haberlere dayanıyor.