Dana dilli tehdide 10 yıl istendi

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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, muayenehanesinin önüne dana dili bırakılarak ölümle tehdit edildiği yönünde sosyal medyada paylaşımda bulunmuştu. Şenol’un 29 Temmuz’da şikayette bulunması üzerine, tehdit ettiği iddia edilen Mustafa Yücel, Eskişehir’de gözaltına alındı. Hakkında, tehditten işlem yapılan Mustafa Yücel, talimatla ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede Şenol’un, ofisinin bulunduğu binanın güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde Mustafa Yücel’in aracıyla gelerek elinde bir poşetle indiği, ayrıca Twitter hesabından Şenol’a yönelik birçok tehdit içerikli paylaşım yaptığının tespit edildiği belirtildi. Yücel, ifadesinde dana dilini kendisinin bırakmadığını, kimseyi ölümle tehdit etmediğini söyledi. Savcılık, “özel işaretlerle tehdit” ve “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçunu işlediği belirtilen Mustafa Y.’nin, 2 yıl 9 aydan 9 yıl 7 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianame Ankara 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.