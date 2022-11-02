Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Dana dilli tehdide 10 yıl istendi

Güncelleme Tarihi:

#Esin Davutoğlu Şenol#Dana Dili#Tehdit
Dana dilli tehdide 10 yıl istendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 07:00

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u; ofisinin önüne dana dili bırakıp sosyal medya hesapları üzerinden de tehdit ettiği iddia edilen Mustafa Y. hakkında, 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ve 'özel işaretlerle tehdit' suçundan 9 yıl 7 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Haberin Devamı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, muayenehanesinin önüne dana dili bırakılarak ölümle tehdit edildiği yönünde sosyal medyada paylaşımda bulunmuştu. Şenol’un 29 Temmuz’da şikayette bulunması üzerine, tehdit ettiği iddia edilen Mustafa Yücel, Eskişehir’de gözaltına alındı. Hakkında, tehditten işlem yapılan Mustafa Yücel, talimatla ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede Şenol’un, ofisinin bulunduğu binanın güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde Mustafa Yücel’in aracıyla gelerek elinde bir poşetle indiği, ayrıca Twitter hesabından Şenol’a yönelik birçok tehdit içerikli paylaşım yaptığının tespit edildiği belirtildi. Yücel, ifadesinde dana dilini kendisinin bırakmadığını, kimseyi ölümle tehdit etmediğini söyledi. Savcılık, “özel işaretlerle tehdit” ve “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçunu işlediği belirtilen Mustafa Y.’nin, 2 yıl 9 aydan 9 yıl 7 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianame Ankara 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esin Davutoğlu Şenol#Dana Dili#Tehdit

BAKMADAN GEÇME!

Seul’deki felaket nasıl oldu Bu izdihamlar neden oluyor

Seul’deki felaket nasıl oldu? Bu izdihamlar neden oluyor?

#Seul
Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry

BAKMADAN GEÇME!

Seul’deki felaket nasıl oldu Bu izdihamlar neden oluyor

Seul’deki felaket nasıl oldu? Bu izdihamlar neden oluyor?

#Seul
Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry