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‘Damla’dan müjde

#Damla#Antalya#Keçi
‘Damla’dan müjde

Manavgat yangınından yaralı kurtulan ‘Damla’ isimli keçi 2 yavru dünyaya getirdi.

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde günlerce süren orman yangınından yaralı kurtulan ve tedavi için Bursa’daki Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne getirilen ‘Damla’ isimli keçi, doğum yaptı. Dünyaya gelen yavrulardan birine ‘Çaça’, diğerine ‘Sasa’ ismi verildi.

KONTROLÜMÜZ ALTINDA

‘Damla’nın derin yanıkları olduğunu hatırlatan Emekli Hayvanlar Çiftliği Sorumlu Veteriner Hekimi Mustafa Ağar, şunları söyledi: “Özellikle meme kısmında ve yüzünde derin yanıklar vardı. Burada yapılan tedavilerin ardından ‘Damla’ hayata tutundu. İyileşmeden sonra kontrolümüz dışında ‘Damla’ çiftleşti ve 5 ay sonra yavruları dünyaya geldi. Yavrulardan beyaz olana ‘Çaça’, gri olana ise ‘Sasa’ ismini verdik. Şu anda bizimle mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Yavrularını ilk 10 gün yeteri kadar emziremedi. Bizim kontrolümüz altında emzirmesi şekillendi. Şu an yavrularını emzirebiliyor. Keçi ailesinin bundan sonraki yaşamları Emekli Hayvanlar Çiftliği’nde devam edecek. Bizimle birlikte olacaklar.”

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#Damla#Antalya#Keçi

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