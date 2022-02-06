Damat kâbusu

Haberin Devamı

BURSA İnegöl’e bağlı Millet Mahallesi’nde oturan Bayram Görel (35) ve Serap Gül Görel (35) çifti arasında bir süre önce şiddetli geçimsizlik başladı. Serap Gül Görel tartışma ve kavgaların ardından eşini terk edip 2 çocuğuyla birlikte baba evine yerleşti. Bayram Görel ise eşinin evden ayrılmasından sonra İstanbul’a gitti. Çocuklarını görmek için İnegöl’e dönen Bayram Görel, dün 08.00 sıralarında tabancasını yanına alarak kayınpederinin evini bastı. Bayram Görel, eşi Serap Gül ile kayınpederi Cevdet (63), kayınvalidesi Şaziye (56) ve kayınbiraderi Muhammet Enes Cantürk’ü (25) tabancayla vurduktan sonra silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti.

DURUMU AĞIR

Haberin Devamı

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 yaralı, gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bayram Görel, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren 4 yaralıdan Cevdet Cantürk’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Bayram Görel'in cenazesi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kondu.