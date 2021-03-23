Dalgıçlar, denizden 51 kilo olta kurşunu çıkardı

Sinop’ta hobi olarak dalış yapan zıpkıncılar Ali Balcı, Uygun Mutaf ve Arif Düzel, denizdeki olta kurşunu ve misina kirliliğine dikkat çekmek için etkinlik yapmaya karar verdi. Kentin en önemli doğal güzelliklerinden birisi olan Hamsilos koyuna gelen dalgıçlar, yaptıkları etkinlikte denizdeki kirliliğin ve deniz canlılarına verilen zararın boyutunu göstermek istedi. Birkaç saat süren dalışın ardından deniz tabanından 51,8 kilo olta kurşunu, misina ve bir telefon çıkarıldı.

‘KURŞUN VE MİSİNA ÇÖPLÜĞÜNÜ GÖRDÜK’

Zaman zaman zıpkınla daldıklarını söyleyen Arif Düzel, “3 arkadaş zıpkınla balık avı yaparken, dipte kurşun ve misina çöplüğünü gördük. Sonra akşam hep beraber bir plan yaptık ve ertesi gün kurşunları çıkartmaya karar verdik” dedi. ‘ÇEVREMİZİ TEMİZ TUTALIM’

Hobi amaçlı dalış yaptıklarını ifade eden Ali Balcı ise, “Ekip olarak dalış yapıyoruz. Bu kurşunları denizin dibinde görünce duyarsız kalamadık. Zaten belirli aralıklarla denizdeki çöpleri temizlemeye gayret gösteriyoruz. Denizlerimizi temiz tutmak bizim yarınlarımız için çok önemli bir konu. Bu yüzden duyarsız kalmayalım ve çevremizi temiz tutalım” diye konuştu.

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