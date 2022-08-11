Dalgalara kapılıp boğulan İlayda'nın son anları kamerada!

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Olay, dün akşam Aşağı Aziziye Mahallesi Akkum mevkisinde meydana geldi. Deniz kenarında arkadaşları ile oyun oynayan İlayda Eren, sahile vuran dalgalarla suya kapıldı. Bu sırada kızını gören Solmaz Eren, İlayda'yı kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı. İhbarla sahile cankurtaranlar, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar, aşırı dalgalar nedeniyle güçlükle yürütüldü.

Ekipler, gece saatlerinde İlayda'nın kaybolduğu noktadan 3 kilometre uzaklıkta cansız bedenini buldu. İlayda Eren'in cansız bedeni, inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Ankara'dan ailesi ile birlikte tatil için Karasu'ya gelen İlayda Eren'in son anlarının, cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İlayda'nın arkadaşları ile dalgaların vurduğu kıyıda oyun oynadığı anlar, görüntülerde yer aldı.