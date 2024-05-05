Dalaman'daki orman yangını, büyümeden söndürüldü

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Yangın, Dalaman ilçesi Elcik Mahallesi yakınlarında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dalaman Barajı'na yakın bir noktada henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangının tespit edilmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye varan ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yangına, 1 ilk müdahale aracı ve 2 arazöz ile karadan, 1 helikopterle de havadan müdahale eden ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirilirken, yapılan ilk incelemelere göre yangında 1 dekar alanın zarar gördüğü tespit edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.