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Dalaman'daki orman yangını, büyümeden söndürüldü

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#Muğla#Dalaman#Yangın
Dalamandaki orman yangını, büyümeden söndürüldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 18:38

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Yangın, Dalaman ilçesi Elcik Mahallesi yakınlarında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dalaman Barajı'na yakın bir noktada henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangının tespit edilmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye varan ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yangına, 1 ilk müdahale aracı ve 2 arazöz ile karadan, 1 helikopterle de havadan müdahale eden ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirilirken, yapılan ilk incelemelere göre yangında 1 dekar alanın zarar gördüğü tespit edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Dalamandaki orman yangını, büyümeden söndürüldü

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#Muğla#Dalaman#Yangın

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