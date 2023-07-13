Daha sıcağı geliyor... Kavrulacağız

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ÜLKE genelinde mevsim normallerinde ilerleyen sıcaklık, hafta başından itibaren artışa geçti. Karadeniz Bölgesi’ni vuran yağmurlu hava da dünden itibaren yerini güneşe bıraktı. Sıcaklıklar yurt genelinde 5 ila 10 derece arttı. Dün birçok şehirde sıcaklık 35 derecenin üstüne çıktı. Bugün ve yarın İstanbul’da sıcaklık yine 35-36’ları görecek. Çanakkale, Balıkesir ve İzmir’de ise 38-39 dereceler görülecek. İç Ege’de sıcaklıklar 40 dereceyi zorlayacak. Akdeniz’de Adana ve Antalya 40 dereceye ulaşacak. İç Anadolu’da Ankara ve Kayseri 38 dereceyi görecek.

‘EN SICAK’ 3 İL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan sıcaklık haritasına göre; yarın hava sıcaklığının 43 dereceye ulaşması beklenen Antalya, Aydın ve Manisa’nın Türkiye’nin en sıcak yerleri olması bekleniyor. Antalya’da cumartesi günü de hava sıcaklığının 43 derece olması, Adana ve Aydın’da ise 44 dereceye ulaşması öngörülüyor.

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BAKAN KOCA UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından vatandaşlara sıcak havaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu:“Sıcak çarpması ciddi bir klinik durumdur. Yaşlılar ve çocuklar, diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpmasında yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz.”

ANTALYA 43 DERECEYİ GÖRECEK

Antalya’da dün termometreler 37 dereceyi gördü. Serinlemek için denize gidenler, Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk oluşturdu. Son olarak 2000 yılı Temmuz ayında 45 derece ile ayın en yüksek sıcaklığına ulaşılan kentin cuma ve cumartesi günleri 43 dereceyi görmesi bekleniyor.

ÇARŞAMBA KRİTİK

- CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklık artışlarıyla ilgili uyarılarda bulundu:“Önümüzdeki 1 hafta herhangi bir yağış yok Türkiye’de. Aşırı sıcaklıklar kendini gösterecek. İstanbul’da cuma günü daha yüksek olacak sıcaklık, 36 derece olacak. İstanbul’da cumartesi etkisini kaybetmeye başlayacak. Pazar günü 32 dereceye düşecek. Akdeniz ve Ege bölgelerinde ise pazartesiye kadar devam edecek. Antalya’da rekor sıcaklık 44.7 idi, bakalım onu geçecek mi? Önümüzdeki hafta çarşambadan itibaren yeni bir sıcak hava dalgası gelecek. Bu daha da etkili olacak. Çok dikkatli olmamız lazım.

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GÖZLÜK TAKIN AÇIK RENK GİYİNİN

11 ila 16 saatleri arasında çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar çıkmasın dışarı. Açık renk giyip gözlük takılması lazım.”

AVRUPA’DA ‘KERBEROS’

- KERBEROS adı verilen yüksek basınç, Avrupa’yı kavurmaya başladı. İsmini Dante’nin İlahi Komedyası’nda yeraltının kapılarını tutan mitolojik üç başlı köpekten alan Kerberos, İtalya’da bir kişinin ölümüne yol açtı. Yetkililer, insanlara sıcaklara karşı dikkatli olunması uyarıları yapıyor.